<span style='text-decoration: underline;'>Les conditions d’exemption de la TVA sur l'orge et le maïs définies</span>:<br><span style='color:red;'>Les prix de la viande blanche vont-ils baisser ?</span>

Les conditions d’exemption de la TVA sur l'orge et le maïs définies

Les conditions d’exemption de la TVA sur l'orge et le maïs définies : Les prix de la viande blanche vont-ils baisser ?

Depuis le mois sacré de Ramadhan, les prix du poulet ont pris leur envol et le consommateur a subi cette hausse des prix de la viande blanche chez les aviculteurs et les bouchers.

Pour justifier cette hausse qui donne parfois le tournis, des aviculteurs affirment, comme à leur habitude, qu’elle est liée à l’augmentation des prix d’aliments de bétails. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a, de son côté, pris ces derniers jours des mesures effectives visant à baisser les prix des aliments de bétails.

Il a supprimé la valeur ajoutée (TVA) sur le prix de vente de l’orge et du maïs ainsi que des matières et produits destinés à l’alimentation de bétail. Mais quel sera l’impact de cette démarche sur les prix du poulet et de la viande blanche ? De l’avis des experts, la suppression de la TVA dans le commerce d’aliments de bétails engendra à coup sûr des baisses des prix dans la filière avicole ainsi que les activités qui y dérivent.

Ainsi, les conditions et modalités d’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des opérations de vente de l’orge et du maïs ainsi que les matières et produits destinés à l’alimentation de bétail ont été définies par un décret exécutif publié au Journal officiel N°50. Des mesures concernant l’importation des produits entrant dans les aliments de bétails ont été fixées par le dit document.

Selon les articles publiés sur le Journal officiel (JO), les opérations d’importation, l’octroi du bénéfice de cette exemption sont subordonnés à la souscription d’un cahier de charges qui doit être accompagné d’un programme prévisionnel annuel d’importation, indique le texte.

La même source précise que l’importateur est tenu d’informer mensuellement le ministère chargé de l’agriculture de la réalisation de ses importations prévisionnelles. Pour les importations supplémentaires, elles doivent faire l’objet d’un avenant au programme prévisionnel annuel.

Par ailleurs, l’octroi du bénéfice de l’exemption de la TVA est subordonné à la présentation par l’importateur aux services fiscaux, du cahier de charges et du programme d’importation prévisionnel annuel, visés par les services compétents du ministère chargé de l’agriculture. Concernant la production nationale d’aliments de bétail, le décret exécutif note que le bénéfice de l’exemption de la TVA est conditionné par la souscription par le collecteur ou le transformateur d’un engagement de destination des matières et produits locaux aux coopératives agricoles, aux offices, aux fabricants d’aliments de bétail ou directement aux éleveurs l’utilisant à des fins d’alimentation de leurs cheptels. La mise en application de l’exemption de la TVA pour les produits locaux est subordonnée à la présentation par les collecteurs ou transformateurs d’aliments de bétail, aux services fiscaux territorialement compétents, de l’engagement visé par les services compétents du ministère chargé de l’agriculture.

Toutefois, le non-respect des engagements souscrits par l’importateur et par les collecteurs ou les transformateurs, entraîne l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, explique le même texte du JO.

Alger: Samir Hamiche