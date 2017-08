<span style='text-decoration: underline;'>L’anarchie, source de revenu</span>:<br><span style='color:red;'>Les prix de location en bord de mer flambent</span>

A chaque période estivale, c’est le même problème qui se pose pour les vacanciers. Par manque de structure hôtelière, les prix de location en bord de mer ou au niveau de quartier proche du littoral flambent.

En effet, les habitants des communes balnéaires d’Oran, accueillent des estivants de toutes les wilayas du pays, mais les capacités d’accueil restent restreintes, la demande dépassant ainsi l’offre. Une solution d’appoint a été ainsi mise au point de la location chez l’habitant. Et là face à une demande toujours plus grande, les prix ont vite fait de grimper. Les personnes qui louent ainsi leurs habitations, ont trouvé là un vrai filon qu’ils exploitent en élevant à chaque saison ou selon la demande le prix de location. Les vacanciers parfois se trouvant ainsi pris entre le marteau et l’enclume, acceptent cette offre. Les prix avancés varient d’une plage à l’autre selon la tendance de la saison. Ces derniers, se situent entre 7000 et 10000 da la nuitée pour des F3, même les garages font l’affaire et sont ainsi loués à des prix exorbitants alors qu’ils ne bénéficient même pas du strict minimum, «sanitaire». C’est de la folie, il y a des familles propriétaires qui emménagent pendant cette période chez des proches pour louer leur maison… Même dans les logements dits «sociaux» ou déshérités, ont été relogés à partir de bidonvilles, ils finissent par sous-louer leurs maisons en retournant carrément dans leurs wilayas d’origine durant l’été. L’absence de contrôle est ainsi à l’origine de l’anarchie. Certes, les hôtels sont nombreux, mais certaines familles préfèrent passer leurs vacances en louant des maisons voire des appartements, elles se sentent plus libres confieront-ils. Oui, mais à quel prix. Toutefois, on continue à enregistrer une grande affluence de vacanciers venant sur Oran, qu’ils résident en Algérie ou venant d’Outre- mer. Ces particuliers préfèrent louer leur maison pour un contrat de 2 ou 3 mois à des immigrés qui acceptent leurs exigences et n’accordent pas trop d’importance aux prix. C’est une opération qu’ils répètent à chaque été, et c’est très bénéfique financièrement». Ainsi, ces propriétaires d’habitations sur le littoral, peuvent chiffrer jusqu’à 30 millions de centimes pour les vacances d’été. Surtout s’ils louent leurs maisons par quinzaine. Les vacances durent parfois trois mois. L’anarchie est source de revenu chez nous.

F.Abdelkrim