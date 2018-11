<span style='text-decoration: underline;'>Le marché du pétrole est très perturbé </span>:<br><span style='color:red;'>Les prix de l’or noir piquent du nez</span>

La prochaine étape qui retient l’intérêt des acteurs de la planète pétrole, est la prochaine réunion de l’Opep qui aura lieu dans deux semaines à Vienne. Habituellement, ce genre de rendez-vous, dans un contexte baissier, comme celui qu’on observe ces derniers jours, réveille quelque peu le marché et donne un peu plus d’assurance aux investisseurs.

L’i mprévu est visiblement en train de se produire sur le marché pétrolier international. Alors qu’il y a quelques jours à peine, acteurs et observateurs semblaient enclins à croire que les prix étaient en voie de stabilisation entre 70 et 80 dollars, les cours se sont effondrés. L’or noir a perdu près de 20 dollars pour tomber sous la barre des 60 dollars. Il faut savoir, à ce propos, que la référence européenne du brut, le Brent, a baissé brutalement et a fini la semaine à 58,80 dollars. Le 10 octobre dernier, les cours plafonnaient autour des 80 dollars. Depuis, la tendance baissière s’est durablement installée jusqu’à connaître une sorte de chute symptomatique de 3,80 dollars à la clôture de la bourse de Londres ce vendredi. Le même phénomène a été observé à New York où la référence américaine a terminé à 50,42 dollars. Suivant la courbe londonienne, les cours ont connu une chute subite, une baisse de l’ordre de 4,21 dollars.

Ces chiffres font ressortir que les cours de ces deux références de l’or noir n’ont plus coté aussi bas depuis octobre 2017. «Toute la semaine a été très difficile pour les cours du pétrole du fait d’inquiétudes quant à une surabondance de l’offre et de craintes pour la croissance mondiale», estiment les analystes qui mettent l’inquiétude des investisseurs sur le compte de plusieurs exemptions sur les nouvelles sanctions américaines contre l’Iran. L’ampleur des «dérogations» ont surpris le marché et donné l’impression d’une abondance de l’offre.

L’effondrement des cours semble ne résister à aucune déclaration des dirigeants de pays producteurs. «Le ministre de l’Energie saoudien Khaled al-Faleh, a assuré jeudi que son pays n’a pas l’intention d’inonder le marché de pétrole», ont rapporté les analystes de Commerzbank. Pourtant, les investisseurs s’arrêtent toujours à la déclaration du président américain qui a remercié le prince héritier saoudien de l’avoir aidé à réduire les prix du pétrole.

La prochaine étape qui retient l’intérêt des acteurs de la planète pétrole, est la prochaine réunion de l’Opep qui aura lieu dans deux semaines à Vienne. Habituellement, ce genre de rendez-vous, dans un contexte baissier, comme celui qu’on observe ces derniers jours, réveille quelque peu le marché et donne un peu plus d’assurance aux investisseurs. Cette rencontre est d’autant plus attendue que l’Opep ne sera pas seule concerné, puisque plusieurs pays non membres de l’Opep, à l’image de la Russie, seront présents dans la capitale autrichienne.

Il est attendu une position cohérente des pays producteurs, en ce sens que tous avaient souligné l’importance d’une fourchette des prix entre 70 et 80 dollars. Le ministre russe de l’Energie, l’a souligné il y a quelques jours et M. al-Fatah, l’avait déclaré le 12 novembre dernier, qu’il faudrait réduire la production mondiale de pétrole d’un million de barils par jour afin d’équilibrer le marché. Mais ces annonces n’ont pas fait bondir les prix, bien au contraire. C’est dire que le marché qu’on pensait en voie d’équilibre, s’est mis à chanceler, marquant un véritable défi pour les pays producteurs et obligeant les compagnies à cesser toute prospection en raison de la chute de leurs dividendes. Cela suffit-il à s’attendre à une forte remontée des prix ? Rien n’est moins sûr.

Alger: Smaïl Daoudi