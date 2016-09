<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span> :<br><span style='color:red;'>Les prix des légumes s’envolent à nouveau</span>

Déjà saignées à blanc par les dépenses de la rentrée scolaire et l’achat du mouton de l’Aïd El Adha, les bourses modestes, se retrouvent encore confrontées à d’autres déboires et qui ne sont autres, que la flambée des prix des légumes car, les fruits ne concernent plus désormais qu’une certaine frange de la société.

Mais, ne dit-on pas, que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ces autres sont évidemment les marchands qui spéculent sur tous les produits, invoquant mille motifs pour se donner raison quant aux prix, auxquels ils cèdent leur marchandise. En effet, au cours d'un petite tournée à travers quelques marchés, les ménagères et les consommateurs ont été ahuris, devant les prix affichés sur les légumes à l'exception de la pomme de terre ou l'oignon qui restent abordables, malgré une petite hausse quand même ! 120 dinars pour la tomate, même prix la carotte, 150 dinars pour la laitue. Idem pour le concombre, 250 dinars pour les haricots verts, 200 dinars et plus pour le poivron doux et le citron. Pire encore, une gousse d'ail est cédée à 50 dinars, tandis que les prix des olives très prisées pendant les jours de l'Aïd se sont littéralement envolés de façon vertigineuse. Une énième occasion, pour s'enrichir aux dépens de la plèbe qui devant ces prix fous, doit faire bouillir sa viande sans plus. Basma H.Mme OAM Sidi Bel-Abbès Les prix des légumes s'envolent à nouveau

