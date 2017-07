<span style='text-decoration: underline;'>Suite aux mesures prises par le ministre de l’Industrie </span>:<br><span style='color:red;'>Les prix du ciment enregistrent une baisse</span>

Installé récemment à la tête du ministère de l’Industrie, Mahdjoub Bedda, a pris plusieurs mesures visant l’organisation de son secteur. Ainsi, son département indique que les récentes mesures prises il y a quelques temps, ont eu un impact immédiat sur les prix du sac de ciment.

Une baisse qui s’inscrit dans la durée au grand bonheur des citoyens, indique un communiqué du ministère de l’Industrie. «Les prix du ciment à travers le territoire national, ont sensiblement baissé depuis quelques jours aux différents points de vente et ce, grâce aux récentes mesures prises par Mahdjoub Bedda, ministre de l’Industrie et des Mines, à travers notamment la mise à la retraite de quelques responsables de groupes publics, ce qui a commencé à régler quelques problèmes notamment liés à la spéculation» précise-t-on. Le même document accuse ouvertement des ex-hauts cadres du département de l’Industrie d’être à l’origine de la hausse des prix du ciment.

Ces changements, estime le document, ont réduit sensiblement la spéculation qui régnait sur le marché. En effet, le sac de ciment se vend entre 500 et 700 DA l’unité contre 1000 DA en moyenne durant presque toute l’année 2016. Pour les consommateurs, cette baisse des prix est une bouffée d’oxygène, après des mois portés à la hausse. Il est ainsi prévu que cette tendance baissière sera maintenue après les conclusions des travaux du groupe de travail installé par le ministre à cet effet, et qui aura à définir avec exactitude les problèmes de cette filière et permettra de mettre en place une nouvelle dynamique le Groupe Industriel des Ciments d’Algérie (GICA). Ce dernier a décidé ainsi de mettre en place une charte des clients qui régira la relation entre les entreprises de ciments et leurs partenaires et ce, dans le but de lutter efficacement contre la spéculation et d’améliorer l’approvisionnement en ciment des entreprises de réalisation et des distributeurs agréés.

Cette nouvelle stratégie de contrer la spéculation, a été annoncée lors des journées portes ouvertes organisée par le groupe GICA à Chlef en fin de la semaine écoulée, dans une cimenterie qui a connu des dysfonctionnements dans la distribution de ce matériau ayant privé les entreprises locales de leurs quotas de ciment depuis décembre 2016. En fait, depuis 2016, l’ECDE de Chlef a connu des dysfonctionnements dénoncés à maintes reprises par la Chambre de commerce et d’industrie de Chlef, ce qui avaient conduit au limogeage du PDG de l’ECDE de Chlef par le ministre de l’Industrie et des Mines en juin 2017.

Il est à noter que le Groupe GICA compte augmenter sa production à 20 millions de tonnes/an de ciment à l’horizon 2019-2020 grâce aux projets d’extension de trois cimenteries et le lancement de deux nouvelles usines. Il s’agit des projets d’extension des cimenteries de Chlef, d’Ain El Kbira et de Zahana et du lancement de deux nouvelles cimenteries à Sigus (Oum El Bouaghi) et à Béchar.

Alger: Wahida Oumessaoud