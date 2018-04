<span style='text-decoration: underline;'>Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Les procédés scientifiques nécessaires à l’établissement de preuves des crimes et délits</span>

Les outils technologiques et autres procédés scientifiques, notamment la criminalistique, sont nécessaires pour l’établissement des preuves des crimes et délits pénaux et pour combattre la criminalité dans toutes ses formes, ont indiqué, mercredi à Bechar, les participants à une rencontre sur le thème de «Preuves et indices criminels modernes dans les législations comparées’’.

L’apport des outils, moyens technologiques et procédés scientifiques, notamment la criminalistique, constituent des moyens scientifiques modernes des plus efficaces pour combattre toutes les formes de criminalité’’, ont-ils souligné.

L’objectif de la rencontre est de mettre en évidence la nécessité du recours aux technologies modernes et l’adaptation des différents organes de lutte contre la criminalité dans un but de sécurisation du pays et des citoyens et de la préservation des droits de l’homme, a indiqué Mainou Djillali, enseignant à la Faculté de droit de l’université «Tahri Mohamed’’ de Bechar.

Les preuves relevées et prouvées scientifiquement sont le seul moyen de confronter les criminels à leurs crimes, de même qu’elles constituent un moyen de préservation des droits de chacune des parties impliquées dans tout genre de crimes et délits pénaux, a estimé, pour sa part, Kheira Sawass, présidente de cette rencontre et enseignante à la même faculté de droit.

Cette rencontre a été aussi marquée par la présentation de plusieurs communications de chercheurs universitaires et officiers de police judiciaire des corps de la gendarmerie et de la sureté nationales, ayant trait aux thèmes liés aux «Rôle des preuves criminalistiques dans les investigations judiciaires’’, “”Pouvoir du juge dans l’appréciation des preuves’’, “”Axes de modernisation de la police scientifique de la direction générale de la sureté nationale’’, “”Rôle des traces et preuves matérielles dans l’identification du crime’’ et «Légitimité de l’ADN ou acide désoxyribonucléique».

La rencontre, à laquelle prennent part aussi des experts égyptiens aux côtés de chercheurs et universitaires nationaux, prévoit de débattre des preuves en matière de cybercriminalité en communication électronique et la contribution de la criminalistique dans la justice criminelle. Des centaines d’étudiants de la faculté de droit, des avocats et des auxiliaires de justice prennent part aussi à cette rencontre inscrite dans le cadre des activités scientifiques pour l’année universitaire en cours de la faculté de droit de Bechar.