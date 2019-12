<span style='text-decoration: underline;'>Agriculture </span>:<br><span style='color:red;'>Les procédures pour le projet de labellisation de la clémentine en cours</span>

Dans le cadre du programme des projets de développement et de l’amélioration du secteur de l’agriculture au niveau de la wilaya d’Oran, les services de l’agriculture, ceux de la chambre de l’agriculture et de l’association de la clémentine de Misserghine, lancent les différentes procédures pour l’amélioration de la production et de la qualité de la clémentine de Misserghine.

A cet effet, les services concernés entament les étapes pour labelliser le produit de la clémentine de Misserghine. Des analyses spécifiques sont faites sur des prélèvements sur le produit de la clémentine ainsi que des tests dans les laboratoires et les instituts pour notamment, permettre d’améliorer le goût et la qualité de la clémentine et de spécifier les critères et la constitution du produit ainsi que de connaitre les conditions climatiques et géographiques favorables et la qualité de l’eau d’arrosage pour une bonne production de haute qualité. Un dossier a été déposé par lesdits services au niveau du ministère de tutelle dudit secteur pour la création d’un cahier de charge pour ledit projet.

Dans le même cadre, les services concernés prévoient d’augmenter la production des agrumes en général, en élargissant notamment, les superficies des exploitations agricoles à cultiver et en usant des bonnes techniques de travail et des eaux des puits existants pour répondre aux besoins des opérations d’arrosage. Ainsi, pour arriver aux résultats voulus pour promouvoir ce produit, tous les moyens humains et matériels sont déployés par lesdits services.

Bekhaouda Samira