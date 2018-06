<span style='text-decoration: underline;'>Le président de la fédération algérienne de l’agroalimentaire</span>:<br><span style='color:red;'>«Les producteurs algériens sont capables de relever les défis» </span>

Le président de la fédération algérienne de l’agroalimentaire, Abdelwahab Ziani, a estimé que les producteurs algériens sont capables de relever les défis, en développant leurs investissements et s’internationaliser.

Selon Abdelouahab Ziani qui intervenait sur les ondes de la Radio nationale, les mesures de protection qu’adopte le gouvernement actuellement, encouragera le développement de la production nationale et peut aider plusieurs filiales, tout en respectant les accords signés avec nos partenaires. Ainsi, l’hôte de la Radio algérienne a appelé à la protection des filières où il existe un grand potentiel à l’instar de celles des producteurs des arômes, le concentré de tomate et la filière lait. Sur ce sujet, il a appelé à ce qu’il y ait un soutien pour toutes les filières de matières premières stratégiques qui devraient être protégées car, la menace vient des produits finis qui cassent toutes les filières et les industries naissantes. M Ziani a appelé en outre, à instituer des lois qui garantissent la production. «Si nous avons des accords qui touchent à la pérennité d’une de nos filiales, il ne faut pas hésiter à instaurer des lois pour les protéger» a-t-il dit et d’ajouter: l’Algérie devra suivre le cas des États-Unis d’Amérique, qui a introduit des mesures protectionnistes concernant son industrie métallurgique. «Jusqu’à présent, nous n’avons pas les mêmes avantages que les pays étrangers, pour les concurrencer sur nos marchés intérieurs» a-t-il ajouté. Par ailleurs, M. Ziani a estimé qu’il serait nécessaire, de disposer d’une stabilité juridique sur une longue durée concernant les investissements. « Nous avons besoin d’accompagnement et d’une stabilité des lois» a appelé M. Ziani qui estime que ces points sont indispensables pour la relance de la productivité des entreprises algériennes. «Si le Président de la République nous a demandé de relancer la productivité, à notre tour, nous demandons une stabilité des lois sur une longue durée car, tout changement juridique a un impact sur le processus industriel» a souligné M. Ziani, avant de préciser que les investisseurs ont besoin d’une loi qui les protège sur au moins cinq à dix ans. Le Président de la Fédération algérienne de l’agroalimentaire, a appelé également, à la simplification des lois afin d’accompagner les investisseurs «actuellement, les lois bloquent plus qu’elles n’aident, dénonce l’hôte de la Radio.

Alger: Noreddine Oumessaoud