<span style='text-decoration: underline;'>Marché du pétrole</span>:<br><span style='color:red;'>Les producteurs plus solidaires que jamais</span>

Les acteurs mondiaux du pétrole ont réalisé des avancées notables, même si cela ne semble pas se traduire sur les prix de l’or noir. C’est en tout cas une conviction du ministre de l’Energie Mustapha Guitouni. «C’est pour moi une réelle satisfaction que de constater que la mise en œuvre de l’accord de coopération est globalement excellente, affichant un taux de conformité historiquement élevé. C’est indéniablement un signe de réussite dont nous devons être fiers» a affirmé le ministre, comme pour relever que la situation du marché aurait été dramatique sans cet accord.

Le pétrole dont les prix oscillaient hier autour de 48 dollars le baril, peine à se maintenir au niveau de la barre des 50 dollars qu’il n’a pas atteinte depuis plusieurs semaines. C’est principalement cette problématique que les pays producteurs Opep et non Opep tenteront de régler lors de leur 4ème réunion du Comité ministériel de Monitoring conjoint (JMMC). Le ministère de l’Energie qui s’est fondu d’un communiqué pour l’occasion, a rappelé la volonté des pays Opep et non Opep «de stabiliser le marché pétrolier et préserver ainsi les intérêts mutuels» de l’ensemble des acteurs. Une action rendue difficile par l’attitude des Etats-Unis d’Amérique qui pousse volontairement les prix vers le bas. Dans cette équation, l’Algérie tient une place centrale en qualité de président du JMMC. Le ministre relève que le gouvernement «continuera à œuvrer à la recherche de solutions qui soient satisfaisantes pour tous».

Dans cet ordre d’idées, le ministre de l’Energie est censé piloter le bateau Opep et le mener vers des rivages plus cléments. A ce propos, M. Guitouni s’est entretenu hier, avec le président de l’Opep Khalid Al-Falih (ministre saoudien du pétrole), le SG de cette organisation, Mohamed Barkindo, ainsi que plusieurs de ses homologues de pays Opep et non Opep.

Les responsables du tiers de la production mondiale de pétrole ont évoqué les efforts déployés par les pays Opep-non Opep et de leur volonté de stabiliser les marchés pétroliers sur le moyen et long terme. Il faut savoir, en effet, que l’Opep et onze pays producteurs non Opep, se sont engagés dans une réduction de leur production devant durer jusqu’en mars 2018 afin de réduire l’excès d’offre qui pèse sur les cours de l’or noir. Jusqu’à hier, ce ne sont pas moins de 350 millions de barils qui ont été retirés, à en croire le ministre russe de l’Energie, Alexander Novak. «Plus de 350 millions de barils d’approvisionnement en pétrole, ont été supprimés dans un effort conjoint» a déclaré le ministre russe. Mais cette réduction a été remplacée par le pétrole de schiste américain qui contraint les autres producteurs à réduire leur offre sur le marché pour éviter son effondrement pur et simple.

Mais quoi qu’on dise, les participants au JMMC estiment positive leur intervention sur le terrain, ne serait-ce que parce que les réserves mondiales de pétrole et de produits pétroliers ont diminué pour la première fois depuis trois ans. Les réserves dans les pays de l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques), ont diminué de 90 millions de barils. Autre résultat: «pour la première fois depuis 2014, l’investissement mondial dans le secteur s’est inversé à la croissance, ce qui contribuera à éviter un déficit potentiel à l’avenir», soutient le ministre russe de l’Energie.

Forts de ces avancées, les représentants des pays signataires, se disent encouragés pour élaborer des recommandations au prochain sommet de l’Opep, histoire d’entrevoir une véritable stratégie énergétique mondiale qui arrangerait tout le monde. La nouvelle vision entend transcender la problématique de l’offre et de la demande qui fait les affaires des producteurs contre les consommateurs et inversement. C’est dire que le JMMC est en train de dessiner un nouvel ordre énergétique international.

