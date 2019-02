<span style='text-decoration: underline;'>Après une éclipse de huit années </span>:<br><span style='color:red;'>Les produits agricoles algériens s’exposent à Berlin</span>

Le seul facteur qui entrave le passage aux exportations massives, tient dans le déficit de la logistique. «Si nous voulons exporter en grandes quantités, la qualité, seule, ne suffit pas. Il faut aussi assurer un approvisionnement dans les délais exigés par les clients», a relevé M.Djellab.

Après une éclipse de 8 années, l’agriculture algérienne revient à l’un des plus important Salon agricole de la planète. Ouvert hier, le Salon international des fruits et légumes de Berlin, dans sa 137e édition, accueille donc des opérateurs nationaux très décidés à ne plus faire de la figuration. Les Algériens sont pas revenus à Berlin pour placer leur produit. Au nombre de 20, les entreprises algériennes versées dans l’agriculture et l’agro-industrie s’attèlent à conclure un certains nombre de partenariats, histoire de rentabiliser leur participation et surtout, s’ouvrir les portes du marché mondial. Ce ne sera pas aisé, lorsqu’on sait que cet événement regroupe plus 3.200 exposants en provenance de 80 pays, avec 78.000 visiteurs professionnels attendus venant de 130 pays. C’est dire que la taille de la manifestation amène à penser que la concurrence sera très rude. On y croise des producteurs et distributeurs de fruits et légumes, des entreprises activant dans le domaine technique agricole, de la logistique et des services. C’est en fait, toute l’échelle de valeur de l’activité agricole qui se concentre à Berlin pendant quelques jours. La réussite de la participation algérienne à cette foire, est d’autant plus déterminante que le rendez-vous de Berlin est le premier d’une longue série de participations sur l’exercice 2019/2020. Un succès donnera un avantage symbolique pour une série de filières qui cherchent des débouchées à l’internationale, en raison de la saturation du marché national. Il faut savoir que pour augmenter les chances de réussite, les exposants algériens participant à cette manifestation économique, ont été choisis parmi les opérateurs qui ont déjà réalisé des opérations d’exportation de produits agricoles.

Conduite par le ministre du Commerce, Said Djellab, la délégation algérienne est financièrement soutenue à hauteur de 80 % des frais de participation au Salon. Le soutien de l’Etat est justifié par M. Djellab la qualité reconnue du produit algérien. «Mais il nécessite une meilleure promotion pour assurer la durabilité de cette présence», d’où cette participation, dont l’objectif affiché, consiste à booster les exportations agricoles algériennes. «Cette foire est une occasion pour brancher nos exportateurs avec le réseau international de la grande distribution», a insisté M. Djellab. «La première étape du placement de nos produits est déjà franchise. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure en exportant des volumes plus importants», a-t-il souligné.

Cette exigence doit donc être remplie par les producteurs algériens et les exposants à ce Salon devront répondre à cette exigence, puisqu’ils n’auront pas à faire trop d’efforts, mettent en évidence les atouts du produit agricole algérien qui restent excellents. Outre leurs qualités gustatives, les fruits et légumes algériens bénéficient de la proximité géographique par rapport à l’Europe, des variétés différentes et des produits de terroir de grande qualité: «Ces atouts nous offrent une marge de manœuvre importante», a estimé le ministre.

Le seul facteur qui entrave le passage aux exportations massives, tient dans le déficit de la logistique. «Si nous voulons exporter en grandes quantités, la qualité, seule, ne suffit pas. Il faut aussi assurer un approvisionnement dans les délais exigés par les clients», a relevé M.Djellab. Le ministre affiche à ce propos, un optimisme certain, en affirmant que les exportations expérimentales réalisées en 2018 pour tester la capacité de la chaîne logistique algérienne à assurer le respect du timing, ont donné de bons résultats. «Nous allons accompagner les exportateurs algériens des produits agricoles pour réussir le passage de l’étape de placement à celle de l’exportation régulière avec des grandes quantités», a-t-il assuré.

En attendant de parvenir à des niveaux d’exportations appréciables, il y a lieu de rappeler que les fruits et légumes ont contribué à hauteur de 60 millions de dollars aux recettes en devises du pays. Ce n’est pas un chiffre important, mais il est en forte hausse, en comparaison avec l’année 2017 où les exportations de ces produits ont rapporté 44 millions de dollars.

