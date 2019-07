<span style='text-decoration: underline;'>Protection contre les coups de soleil </span>:<br><span style='color:red;'>Les produits contrefaits à l’origine de plusieurs conséquences graves</span>

Avec le début de la saison estivale et le rush vers les plages, les citoyens sont de plus en plus nombreux à avoir recours aux crèmes protectrices, notamment les femmes qui veulent se protéger du soleil et éviter ainsi d’attraper des coups de soleil.

A cet effet, les spécialistes en dermatologie tirent la sonnette d’alarme en mettant en garde contre les produits contrefaits, même ceux importés, car même ces derniers n’échappent pas à la contrefaçon qui est devenu légion. En utilisant ces produits douteux, les estivants sont confrontés à long terme à de sérieux problèmes de santé. Outre le vieillissement de la peau causée par les rayons du soleil, le cancer de la peau plus exactement le mélanome peut faire des ravages. A cet effet, ces spécialistes recommandent de vérifier le produit acheté et d’éviter de s’exposer au soleil très longtemps, de se protéger des rayons de soleil et d’éviter de s’exposer alors que le soleil est au zénith (11h à 15h), de même pour les enfants sachant que l’âge de survenue des coups de soleil joue un rôle important ; les coups de soleil dans l’enfance sont associés au développement des nævus pigmentaires qui sont des marqueurs de risque de mélanome. Or, les vacanciers ne se conforment pas dans leur majorité à ces directives. Conséquences; ces coups de soleil à divers degrés, des allergies, des insolations qui peuvent être violentes et surtout plus graves, des cancers de la peau.

Même si elle est très peu connue, cette pathologie progresse dangereusement. Sur un autre registre, porter des lunettes bon marché et contrefaites s’avère dangereux, car au lieu de filtrer les rayons de soleil et protéger ainsi la vue, ces dernières sont à l’origine de baisse de la vue au fil du temps, diront les spécialistes.

Les verres foncés entraînent une dilatation de la pupille, laissant passer les UV qui provoquent de graves lésions oculaires. Dans la plupart des cas, ces verres colorés sont dépourvus de filtre.