Les professionnels de la rumeur et de la calomnie

Prenant le relais des réseaux sociaux, les mauvaises langues oranaises s’empressaient hier soir, de commenter la vraie fausse information, concernant la présumée fin de fonction du chef de sûreté de wilaya de la wilaya d’Oran, M. Nouasri Salah. Beaucoup, connaissant, même de loin, le profil, les compétences et surtout les qualités humaines du responsable des services de police à Oran, étaient persuadés que cette «fake news», allait vite être démentie, tant il était incompréhensible à leur yeux, qu’une telle décision puisse être prise à l’encontre de M. Nouasri. Un homme respecté et apprécié par l’opinion locale. Il se trouve, que l’objectif des commanditaires de ce genre de rumeurs, est justement de dérouter l’opinion et semer partout le doute et la suspicion. Connu pour les efforts indéniables, et les résultats obtenus en matière de sécurité, des biens et des personnes et de lutte contre la délinquance et la criminalité, le chef de sûreté de la wilaya d’Oran, a sans doute élargi le champ des acteurs véreux et des corrompus qui lui en veulent pour sa vigilance et sa ténacité. Selon un éminent sociologue, expert des réseaux sociaux, une fausse information de ce genre visant un responsable, traduit surtout un caractère revanchard et haineux de ses auteurs. S’appuyant sur le fameux dicton «il n’y a pas de fumée sans feu», ces fomenteurs de complots savent bien, que le terrain oranais est favorable et friand de ce genre de rumeurs sans fondement. Oran, en effet, a été et reste encore, l’un des théâtres les plus fertiles en agitations, en complots, en zizanies, en commérages et en jérémiades hypocrites, cachant des intérêts sordides. C’est d’ailleurs très souvent à Oran, que naissent et apparaissent les premiers embryons d’un mouvement quelconque de revendications qui s’élargira rapidement en «contestation populaire» au niveau national. Selon des sources bien informées, le dernier cas en date, est la montée au créneau de la grève par les résidents en médecine d’Oran, suivie ensuite de l’installation du fameux CAMRA à Alger. Plus récemment, un député d’Oran, membre du BP du FLN, M. Hadj Mohamed Meliani, a été injustement ciblé par une campagne de calomnies, orchestrée à partir d’Oran. D’anciens Walis avaient également connu des ondes de critiques abusives et d’accusations, parfois graves et calomnieuses, lancées par des acteurs locaux, soucieux de préserver leurs intérêts et surtout leur impunité. Des acteurs qui veulent croire aux vertus de cette vieille citation du philosophe anglais, Francis Bacon, qui écrivait en 1597 dans ses «Essais de morale et de politique «en “Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose.”

Par S.Benali