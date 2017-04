<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT | douars de H’tail et de Beni Boudjemaâ </span>:<br><span style='color:red;'>Les projets de gaz naturel seront lancés prochainement</span>

Dans le but d’améliorer les conditions de vie des citoyens, en répondant notamment à leurs besoins, en matière de gaz naturel, dans les zones considérées, comme les plus enclavées de la wilaya, le gaz de ville arrive, à la grande joie des habitants, qui ont été informés de l’inscription des opérations de prise en charge des travaux, dans les douars de H’tail et de Beni Boudjemaâ.

Pour les habitants de H’tail et Beni Boudjemaâ, où le wali s’est rendu, pour s’entretenir longuement avec les citoyens, et lancer les projets de réalisation et raccordement de ces douars au gaz naturel. Pour le douar H’tail, la longueur du réseau est de 9,100km, dont la date de démarrage des travaux est prévue le 10 mai prochain, pour un coût, (transport et distribution), de 19 976 778 DA.

La participation de la wilaya y est de 11 034 905,70 DA, soit 65% du montant total du marché et celle de la SDO de 5 941 872,30 DA soit 35% du montant total du marché, pour une population ciblée est de 190 habitants. Pour les habitants du douar Beni Boudjemaâ, le lancement se fera également à la même date. La population ciblée est de 268 habitants, pour un cout, (transport et distribution), de 27 298 957 DA. Les participations de la wilaya, de la SDO et des habitants en pourcentage sont les mêmes, mais le coût global plus important : 7 744 322,05 DA pour la wilaya et 9 554 634,95 DA pour la SDO, soit 35% du montant total du marché.

La longueur du réseau est de 19,300km. Par ailleurs, les douars de Ain El Fouara et Ouled Arab ont bénéficié d’un projet d’alimentation en eau potable, dans le cadre du FCCL 2017, dans un délai de 18 mois et d’un coût de 23 006 278 DA, pour une population ciblée de 180 foyers, (1 100 habitants), ainsi qu’un réservoir de 250m3. Le wali a aussi donné le coup d’envoi des travaux d’entretien du chemin communal, reliant Ain Antar – Fouara, dans le cadre du FCCL, sur 6,6km de revêtement en bitume, pour un cout de 37 861 516 DA et un délai de 2 mois. Dans chaque douar, où il a fait escale, le wali a observé, inspecté et écouté les doléances des habitants, pour décider ensuite…

Les citoyens de la zone rurale des différents douars ont exposé au wali leurs préoccupations, qui tournent autour du quotidien, l’AEP, le transport, l’éducation, la santé, la route, le gaz naturel, etc… A travers ces tournées, d’ailleurs accueillies positivement par la population, le premier responsable de la wilaya, veut assurer les habitants des zones rurales, de sa disponibilité à donner des réponses positives à toutes les doléances.

