<span style='text-decoration: underline;'>Visite du ministre des Travaux publics et des transports</span>:<br><span style='color:red;'>Les projets en souffrance relancés</span>

Les projets du secteur des Travaux publics et des transports initiés sur son propre budget par le ministère concerné, connaissent pratiquement, tous, du retard, celui de l’extension de l’aéroport Ahmed Benbella, notamment.

Le projet de la nouvelle aérogare internationale dont les travaux ont été lancés en 2013 et qui devaient durer 36 mois connaît, en effet, un retard considérable. D’abord, en raison d’une étude mal ficelée qui n’a pas décelé des remontées d’eaux souterraines pourtant localisées, ce qui a nécessité une rallonge supplémentaire de 8 milliards de da au budget initial de l’ordre de 13 milliards de dinars soit 62% du montant d’estimation au départ et des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires qui interviennent conformément à une étude géotechnique complémentaire de l’EGSAO et Cosider, respectivement maître de l’ouvrage et entreprise de réalisation.

Ensuite pour des raisons qui restent inexpliquées et que même le ministre en visite hier à Oran n’a pas cerné. Il y a de cela 7 mois, le directeur général de l’établissement de Gestion des services aéroportuaires de l’Ouest (EGSAO), avait annoncé fièrement, à l’APS en marge d’une visite guidée pour la presse «que le projet de la nouvelle aérogare «Ahmed Ben Bella» d’Oran, serait réceptionné en mars 2017 et que les travaux de réalisation de cette aérogare, lancés en janvier 2013, ont atteint un taux d’avancement «appréciable». Le 28 octobre 2016, lors d’un déplacement à Oran, l’actuel ministre avait lui, exhorté les tenants du projet à le livrer avant la fin de l’année 2017. Ce qui ne sera pas le cas, étant donné le rythme très lent et au vu, hier d’une hideuse carcasse qui ressemble à tout sauf à celle d’une aérogare. Et ce qui a provoqué le courroux du wali en inscrivant l’inspection de ce point à l’ordre du jour de la visite de M.Talai qui, lui aussi était mécontent et a signifié sa désapprobation aux responsables de l’aéroport et de Cosider. Il faut dire, selon une source sûre, que cette dernière a tout fait pour détourner le ministre afin d’éviter le passage du ministre si ce n’est l’intransigeance du wali d’Oran qui n’apprécie pas du tout le taux d’avancement et la présence de carcasse ressemblant à un bidonville surtout qu’Oran abrite de grands évènements et reçoit d’illustres personnalités.

Il l’a, d’ailleurs déclaré lors de son passage au forum d’Ouest Tribune, samedi dernier.Les responsables du bureau d’étude français Egis, ont, également reçu leur lot de mécontentement faisant sortir le ministre de ses gonds, menaçant son responsable devant une nombreuse assistance et ce sont ses propos de «les faire disparaître du pays si les délais, en ce qui concerne le parking à étages ne seraient pas respectés». Autre point fâcheux est celui du quai d’appontement de Cap Falcon devant recevoir le bateau de la nouvelle liaison maritime Oran-Ain El Turck et qui, en raison de manque de crédits et de maîtrise, accuse un retard très préjudiciable. Là aussi, le wali, qui tient le projet à cœur, a du intervenir pour allouer, encore une fois, le montant de 100 millions de dinars sur le budget de wilaya pour l’achèvement des travaux à la charge de l’entreprise portuaire d’Oran dont les responsables ont été malmenés et par le ministre et par le wali qui ont, tous les deux affiché leur désapprobation. Il leur a été accordé un délai de quatre mois pour la réception totale du projet coïncidant avec la saison estivale.La 2ème rocade ou couronne d’Oran, appelée communément 5ème boulevard périphérique, a, quelque peu atténué de la colère des deux responsables car, en dépit d’un léger retard, avancé quand même et sera livrée au mois de juin prochain.

La seule satisfaction dans cette visite et qui a ébahi même la presse, est cette gare ferroviaire d’Arzew qui la relie à Oran et dont le train a sifflé pour la première fois depuis la trentaine d’années que dure ce projet. Une merveille réalisée et devra faire l’objet d’une maintenance sérieuse si on ne veut pas qu’elle se dégrade à cause de l’incivisme ambiant. Là, également, c’est le suivi personnel et permanent du wali qui a abouti à cet excellent résultat.

Hakim Ghali