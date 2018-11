<span style='text-decoration: underline;'>Industrie automobile intégrée en Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Les promesses de Yousfi</span>

Le pays n’est qu’à la première marche d’un processus long et méticuleux. C’est même un passage obligé et la question des prix est incontournable. Pour le ministre, «c’est là, le seul moyen pour parvenir à des prix bas et concurrentiels dans l’intérêt du consommateur algérien».

L’ industrie automobile nationale est, aujourd’hui, un objectif et certainement pas une réalité palpable. C’est en substance ce qu’a dit le ministre de l’Industrie et des Mines aux députés à l’occasion d’une interpellation d’un élu dans le cadre d’une séance de questions au gouvernement, ce jeudi à l’APN. La question, on l’aura deviné avait principalement trait au prix des véhicules assemblés en Algérie. Les élus de la nation, comme les citoyens voudraient comprendre la mécanique de cette industrie balbutiante qui débouche sur des niveaux de prix du produit bien plus élevés.

Pédagogue, le ministre a tenu à placer la barre, non pas au simple plan commercial, mais industriel. «Le principal objectif, à travers l’appui des projets automobiles, n’est pas le montage mais asseoir plutôt une véritable industrie automobile, et ceci prendra entre 20 à 30 ans», a affirmé M.Yousfi, renvoyant les Algériens à un but à atteindre, bien plus important que leur petit confort. Et pour cause, le ministre de l’Industrie et des Mines parle de construire une vraie base industrielle. Dans cette filière, cela passe en premier lieu, «par des projets de montage puis par une intégration progressive de la sous-traitance à travers l’industrialisation locale de composants de qualité aptes à être intégrés par les constructeurs» a souligné M.Yousfi.

C’est dire que le pays n’est qu’à la première marche d’un processus long et méticuleux. C’est même un passage obligé et la question des prix est incontournable. Pour le ministre, «c’est là, le seul moyen pour parvenir à des prix bas et concurrentiels dans l’intérêt du consommateur algérien». Les Algériens doivent donc tenir pour dit, le propos de Youcef Yousfi qui n’omet pas, pour autant, d’assumer la responsabilité de l’Etat qui consiste à garantir la transparence de l’ensemble du processus. A ce propos, il est prévu, a-t-il noté, des opérations de contrôle des usines «pour s’assurer du respect de tous les engagements». Et d’annoncer que «toute infraction entraîne l’application des sanctions prévues dans le cahier de charges, qui comprend plusieurs clauses relatives aux prix», rappelle le ministre de l’Industrie et des Mines.

La mission gouvernementale de surveillance du processus est véritablement un gage de réussite de l’affirmation de l’industrie automobile en Algérie. M.Yousfi semble croire à la réussite de cette mission et en veut pour preuve, révèle-t-il, que les prix des véhicules montés en Algérie à leur sortie d’usine ont été rendus publics. «La publication de ces prix se voulait une concrétisation de notre engagement (…) à garantir la transparence et à veiller à ce que les prix soient raisonnables, et ce en collaboration avec d’autres secteurs directement concernés», insiste-t-il.

Le ministre a soutenu, dans sa réponse que «la hausse du taux d’intégration et des niveaux de production entraînera une baisse sensible des prix et que la cherté des prix actuels était due aux coûts de l’investissement, aux faibles capacités de production des usines par rapport à la demande». Pour le reste, l’industrie automobile nationale doit accomplir d’innombrables autres actions pour parvenir à la maturité que le ministre établit dans 20 ou 30 ans.

Alger: Smaïl Daoudi