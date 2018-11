<span style='text-decoration: underline;'>P3A </span>:<br><span style='color:red;'>Les psychologues de la protection civile en formation</span>

Dans le cadre du projet de jumelage entrant dans l’accord d’association Algérie-UE, une vingtaine de psychologues de la Protection civile ont entamé, depuis hier à Alger, une formation, et ce, dans l’objectif de maîtriser la gestion des conflits.

La formation en question est programmée en trois phases dont la première a été organisée en octobre dernier et la dernière prévue en décembre prochain. Elle projette de former des psychologues en mesure de traiter le stress opérationnel, le stress des décideurs, le traumatisme psychique, la prise en charge des victimes, ainsi que de mettre en place des techniques permettant d’évaluer le moral des troupes et anticiper les conflits et les protestations. Ainsi, le médecin lieutenant-colonel, Amar Ben Abdeslam, les psychologues choisis pour cette formation seront appelés par la suite, à former à leur tour, leurs collègues. «Nous disposons de 105 psychologues répartis sur une quarantaine de wilayas. Nous avons choisi les plus expérimentés et les chevronnés pour cette formation. Ces derniers seront appelés à former leurs collègues, une fois la formation terminée» a-t-il précisé avant de souligner que «la préservation de la santé mentale des agents de la Protection civile est un enjeu important».

L’étude a porté sur les arrêts de travail pour cause psychiatrique. Les auteurs de cette étude ont relevé les conséquences notamment les répercussions sur le travail, les coûts directs et indirects qu’elles engendrent en termes de frais médicaux, l’impact sur la performance, l’aménagement de poste, la détérioration du climat du travail et les risques d’erreurs.

Pour sa part, le colonel Achour Farouk, responsable de la communication au sein de la Direction Générale de la Protection Civile estime que la santé mentale des sapeurs-pompiers est l’une des préoccupations majeures de l’institution, car c’est une question d’équilibre.

Il dira encore que les éléments de la protection civile s’engagent directement à porter secours à autrui et assurer en même temps sa propre survie physique et psychique. La préservation de son équilibre psychique relève en amont d’une élaboration préventive relative aux risques d’expositions prolongées à ces situations au potentiel traumatogène certain et à l’intrusion douloureuse et bouleversante des scènes dont ils sont les témoins.

À rappeler que dans le cadre du développement et de la modernisation du secteur de la Protection Civile particulièrement dans le domaine des ressources humaines et eu égard aux missions multiples et de plus en plus complexes dévolues au secteur de la Protection Civile notamment en ce qui concerne la prise en charge des différents risques, la Direction Générale avait organisé une session de formation sur la communication de crise au profit des officiers chargés de l’information des wilayas en mois de novembre 2017 au niveau de la Direction de la Protection Civile de la wilaya d’Alger.

Cette formation élaborée dans le cadre de l’application du programme de jumelage Algéro-Européen (P3A) prépare les officiers à la gestion de l’information en cas de risques et au management des crises notamment dans le domaine de l’utilisation des médias sociaux.

Alger: Noreddine Oumessaoud