<span style='text-decoration: underline;'>Les agences immobilières redoutent pour l’avenir de leur profession </span>:<br><span style='color:red;'>Les publicités anarchiques de location envahissent la ville à Aïn El Türck</span>

Phénomène naissant et incontrôlé, les publicités anarchiques ont envahi la ville d’Aïn El Türck, particulièrement lors de cette saison estivale, placardées par les particuliers qui proposent à la location leurs biens aux vacanciers pour des séjours.

Contrairement aux saisons précédentes où l’on faisait appel aux courtiers et autres agences immobilières pour attirer des clients potentiels, les particuliers ont décidé de se prendre en charge eux-mêmes, évitant ainsi, selon les confidences de certains, la ristourne conséquente que réclament certains intermédiaires sur chaque location, mais aussi de choisir les locataires qui leur conviennent.

Une véritable organisation semble s’être mise en place, puisque des panneaux publicitaires dûment confectionnés chez les soudeurs, sont affichés, bien en vue, sur les devantures des habitations, indiquant le type de la maison à louer et portant un numéro de téléphone dans certains cas. Les vacanciers, du moins ceux habitués à prendre une location durant la saison estivale, s’en prennent au jeu et vont directement prospecter du côté des particuliers. Evidemment, cela n’est pas du goût des gérants des nombreuses agences immobilières et des bureaux d’affaires, qui se disent floués par ces pratiques jugées selon eux déloyales et nuisibles à leurs activités, eu égard à la perte au chiffre d’affaires. Un gérant d’une agence immobilière, dûment agréé, se dit totalement outré et estime que la loi doit réprimer la location dite à la «cubaine», soit directement de particulier à particulier.

D’autant plus que la réglementation en vigueur, leur interdit formellement d’afficher les panneaux publicitaires à l’extérieur de leurs bureaux. Il va de soi, que dans ce capharnaüm, il se trouve toujours des malins qui exploitent toute opportunité offerte à eux, en relevant les numéros de téléphones portés sur les panneaux publicitaires des particuliers pour proposer leurs services aux clients, venus très nombreux en cette période aoûtienne dans la contrée balnéaire à la quête d’un brin de fraîcheur.

Notre interlocuteur de l’agence immobilière qui redoute désormais les prochaines saisons estivales, avance qu’une rencontre des gérants doit se tenir urgemment pour débattre des suites à donner à ce phénomène, qui les prive d’un gain substantiel et hypothèque sérieusement l’activité prestataire.

Karim Bennacef