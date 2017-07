<span style='text-decoration: underline;'>Entre mécaniciens, soudeurs et autres… </span>:<br><span style='color:red;'>Les quartiers d’El-Bahia transformés en grands ateliers</span>

L’absence de l’autorité publique et le laxisme antérieur, ont fait le nid de ces violations récurrentes. Qui se rappelle des quartiers résidentiels d’antan ? Jadis ils faisaient la renommée d’Oran. Plus maintenant. Ces derniers ont pris une autre figure.

Lorsque ce ne sont plus que des commerces en tous genres qui ont ouvert leurs portes au niveau de ces quartiers. Ce sont des ateliers qui ont été ouverts au niveau de garages de somptueuses maisons. En effet, entre mécaniciens, tourneurs, soudeurs ou encore vulcanisateurs, ces quartiers très chics, ont vite fait d’être transformés en ateliers. Des ateliers qui incommodent les citoyens de ces cités, leur causant plusieurs désagréments. Les citoyens ne savent plus quoi faire.

Ces ateliers mènent la vie dure aux habitants des cités résidentielles, sans que personne n’ait pu trouver de solution adéquate. Et dire, que les lois sont claires, il est impératif dans ce cas, qu’elles soient appliquées. Selon la réglementation en vigueur, l’ouverture de telles activités, est soumise à une procédure rigoureuse, qui comporte des sanctions sévères, en cas de violation de ces dispositions. Cela, à commencer par les enquêtes « commodo et incommodo », qui doivent faire l’objet d’un suivi rigoureux, de la part des services concernés, notamment ceux communaux. Outre les nuisances et tracas de tous genres, causés par ces ateliers, installés anarchiquement, un autre problème est soulevé les nuisances hygiéniques, sonores, environnementales, qui ne sont pas sans causer de désagréments aux citoyens. En effet, un atelier de soudure, installé en tissu urbain, cause plus d’un tracas aux riverains, outre le bruit infernal, que doivent supporter ces citoyens. Ces derniers ne se gênent pas parfois, pour travailler assez tard dans la nuit, ou d’ouvrir tôt certains week-ends, sous prétexte qu’ils ont un travail urgent à terminer. D’un autre côté, les ateliers de mécanique, où les propriétaires de ces derniers, outre toutes les nuisances qu’ils provoquent, investissent la rue et le trottoir où sont stationnées les voitures devant être réparées. Un tableau qui désole. Ajoutons à cela, toutes les saletés en huiles et autres produits, qui envahissent l’endroit. Les huiles ainsi que toutes sortes de lubrifiants, sont jetés dans les caniveaux. Face à cette situation, le citoyen ne sait plus à quel saint se vouer. Interrogés, ces riverains qui dénoncent cette situation, se désolent de l’absence de prise en considération de cet état de fait. D’un autre côté, certains de ces artisans, qui ne respectent aucune loi, n’ont pas hésité à installer des ateliers de mécanique ou d’électricité, aux portes d’institution étatiques, et en fin de journée, ils travaillent, en investissant tous les espaces, se trouvant aux alentours, ne se gênant aucunement, jusqu’à utiliser l’énergie électrique de ces mêmes institutions. Qui doit prendre des décisions en pareil cas ? Certaines familles, qui résident au niveau des ces quartiers se heurtent à ces faits. Certains ont vendu leurs anciennes maisons et les nouveaux venus ayant construit d’énormes bâtisses, assorties de grands garages, qui seront utilisés à ces fins. On se demande alors, où sont passés les responsables de l’urbanisme, sachant que parfois ces nouvelles maisons, empiètent sur les trottoirs, sans pour autant, que personne ne soit inquiété. Une situation, qui doit être prise en considération, par les responsables concernés, afin de pouvoir remédier à ces méfaits.

F. Abdelkrim