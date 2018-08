La classe moyenne est, aujourd’hui, totalement à genou au plan financier. Les foyers viennent, en effet, d’en finir avec la troisième grosse dépense de l’année après celle du mois de Ramadhan et de l’Aid El-Fitr. Ce n’est pas la dernière. La rentrée scolaire arrive à grands pas. On devine aisément que le salaire du mois d’août lui sera consacré, avec ce que cela suppose comme autre «sacrifice» financier. De toutes les façons, les pères et mères de familles n’ont pas le choix. Il n’est pas possible de faire autrement. Non pas parce qu’ils adorent trop dépenser à chaque grande occasion, mais ce sont les prix qui flambent et parviennent à des niveaux insoupçonnables d’année en année. Les spécialistes pointent du doigt des salaires qui ne coïncident pas avec la productivité pour expliquer l’inflation continue. Ils recommandent presque leur gel pour enrayer les folles augmentations de prix que connaît le marché national.

Mais cette approche n’est pas pour plaire aux pères de familles qui savent pertinemment qu’augmentation des salaires ou pas, les prix continueront à défier la raison d’année en année. En réalité, même s’il existe effectivement un rapport entre les rémunérations des travailleurs et l’inflation galopante, ce n’est pas la seule explication au phénomène qui gâche quelque peu la vie des Algériens. Il y a aussi la productivité qui ne veut pas décoller malgré les milliards de dinars et les efforts de l’Etat pour sortir le pays de sa dépendance, diraient les observateurs de la scène nationale. On explique cela par un grave déficit entre l’offre et la demande.

Cette deuxième explication n’est pas tellement convaincante, lorsqu’on sait qu’actuellement des centaines d’hectares de pomme de terre et de tomates pourrissent sur champs, au moment où sur le marché, le consommateur les paye à prix fort. Le problème de la productivité n’explique pas tout, lorsqu’on sait qu’une bonne partie des fournitures scolaires sont importées de l’étranger et ne connaissent donc pas la problématique de l’offre et de la demande. En fait, les augmentations continuelles des prix à l’occasion des fêtes religieuses ou de la rentrée scolaire, relèvent d’une autre logique, celle de la rapine et l’opportunisme commercial qui agit à visage découvert, saignant les ménages au vu et au su des autorités «compétentes».

Il y a franchement un problème de compétence dans la gestion du commerce intérieur. L’Etat est totalement largué, les affairistes font leur business au nom de la sacro-sainte règle de la liberté des prix. Ils ont poussé cette liberté jusqu’à sa limite. Et face à cette faune de profiteurs, les pouvoirs publics se contentent de faire la comptabilité d’une inflation souvent injustifiée.

Par Smaïl Daoudi