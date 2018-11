<span style='text-decoration: underline;'>Alliance présidentielle</span>:<br><span style='color:red;'>Les quatre partis passent à l’action</span>

Ce qu’il faut retenir de cette réunion qui s’est tenue à huit clos, c’est principalement le caractère homogène et sans faille de l’alliance présidentielle qui ne semble pas du tout perturbée par l’hyper médiatisation de ce qui se passe au FLN.

Incertaine, en raison des soubresauts qui agitent le FLN ces derniers jours, avec notamment la maladie de son secrétaire général, Djamel Ould Abbes, l’instance de coordination qui regroupe les quatre partis de l’alliance présidentielle, s’est tenue, hier, au siège du FLN. L’ordre du jour de cette seconde rencontre après celle qui s’est tenue au Premier ministère a consisté en l’élaboration d’un programme d’action unifié, dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Les observateurs de la scène nationale attendaient avec une certaine impatience la composante de la délégation du FLN. Conduite par Ahmed Boumahdi, assisté de Mustapha Karim Rehiel, la représentativité du vieux parti a permis de constater que le FLN demeure encore dans sa version initiale en matière de direction. Il revient, en effet, à Ahmed Boumehdi, membre du Bureau politique et le plus âgé à ce poste, de représenter le FLN à ce genre de réunion. Du côté du RND, on aura constaté l’absence de Ahmed Ouyahia, retenu à Addis Abeba pour le Sommet de l’Union africaine. De fait, c’est le numéro 2 du RND, Seddik Chihab qui a parlé au nom du RND, assisté de Mustapha Naci. Cheikh Barbara et Noureddine Benzaim ont représenté le MPA, qui lui non plus, n’a pas dépêché son président et Mustapha Nouassa et Tahar Chaoui ont participé à la rencontre pour le compte de TAJ.

Il devient évident que l’alliance confirme clairement son engagement pris la semaine écoulé et passe du soutien politique à la confection d’un programme, censé donner de la profondeur au dit engagement.

Ce qu’il faut retenir de cette réunion qui s’est tenue à huit clos, c’est principalement le caractère homogène et sans faille de l’alliance présidentielle qui ne semble pas du tout perturbée par l’hyper médiatisation de ce qui se passe au FLN. Le représentant de cette formation au pouvoir n’a d’ailleurs pas manqué de souligner avant le début du conclave que les partis de l’alliance présidentielle étaient «mobilisés pour œuvrer, ensemble, à l’élaboration d’un programme d’action unifié, en prévision de la prochaine élection présidentielle». M.Boumehdi signe là, la détermination de son parti à resserrer les rangs de la majorité au pouvoir pour la mettre sérieusement au travail, le moment venu. Cette détermination est visible dans le principal objectif assigné à cette rencontre, qui reste «la garantie de la réussite du prochain rendez-vous électoral», insiste le représentant du FLN.

Il convient de rappeler, enfin, que la tenue de la réunion de l’instance de coordination a été décidée, lors de la rencontre des dirigeants des quatre partis de l’alliance présidentielle, le 7 novembre dernier, au cours de laquelle, il a été procédé à la formalisation de leur relation, en prévision de la prochaine échéance 2019.

Alger: Smaïl Daoudi