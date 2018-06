Les rafistolages coûteux et récurrents

Il apparaît aujourd’hui bien urgent, de revoir les procédures et les méthodes, de prise en charge du développement local à travers une stratégie plus efficace, axée avant tout, sur l’élimination des contraintes liées aux spécificités des différents terrains d’action concernés.

La commune, la daïra, voire la wilaya, issues d’une organisation territoriale qui a depuis longtemps montré ses failles et ses limites, méritent aujourd’hui d’être placées au cœur d’une ingénierie de réformes, du mode de gestion de ces collectivités. Depuis ces dix dernières années, on se rend compte de l’évolution du rôle des décideurs locaux, chargés au départ de la simple mission d’administration et de représentation de l’Etat au niveau de leur Wilaya. Depuis l’arrivée de Norreddine Bédoui au Ministère de l’Intérieur, des directives du gouvernement, ont permis de reformuler et d’élargir les missions et les attributions du Wali, en termes de «gouvernance décentralisée». Du «Wali-administrateur», on est passé au concept de «Wali-manager», doté d’une feuille de route incluant des interventions dans tous les domaines d’activités, notamment en matière de promotion des investissements, de résorption du chômage des jeunes, d’amélioration du cadre de vie collective et de réponses aux attentes sociales.

Concernant Oran et sa proche région, les deux derniers Walis qui se sont succédé, se sont, il est vrai démarqués de leur prédécesseurs, qui n’avaient même pu «dépoussiérer» certains grands dossiers importants, pour le développement et le fonctionnement urbain, de la métropole de l’Ouest.

La crise du logement, le vieux bâti, la prolifération des bidonvilles, la clochardisation du cadre urbain et le retard et les déficits cumulés dans la réalisation des infrastructures, l’hygiène et l’environnement, demeurent depuis des lustres, les grands et principaux chapitres d’intervention, inscrits sur la feuille de route des responsables locaux nommés à Oran.

Il est vrai, que depuis ces quinze dernières années, des crédits importants furent dégagés pour réaliser ici et là, quelques équipements importants permettant à la ville de «continuer à respirer».

Malheureusement, les rafistolages coûteux et récurrents observés en matière de maintenance, de l’immobilier, d’entretien des voiries, d’espaces verts et d’éclairage public, sont loin de suffire, à redorer le blason d’une ville clochardisée, trop longtemps marginalisée et pénalisée par un déficit crucial, en infrastructures dans tous les domaines… (A suivre)

Par S.Benali