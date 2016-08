Les raisins de la colère

Les bagages des vacances ne sont pas encore défaits, les dépenses exactes pas encore arrêtées, que déjà on doit se projeter sur d’autres sorties d’argent encore plus importantes. En effet, la rentrée scolaire s’est annoncée tôt cette saison et il faut encore un autre tour de ceinture pour pouvoir faire face à ces interminables listes de cahiers livres, stylos et autres.

Le plaisir fait place au devoir, et les études prennent de plus en plus une place prépondérante, chez une population plus instruite et prête à se saigner pour voir sa progéniture aller, le plus loin, dans son cursus d’apprentissage. Selon certaines statistiques, il faut quelques dix millions de centimes pour faire face correctement aux dépenses de la rentrée scolaire. Une somme qui n’est pas à la portée de tous. Mais bon an mal an, il faut assurer plus ou moins une rentrée scolaire correcte à ses enfants.

Car, en ce mois de septembre, les dépenses ne s’arrêtent pas là uniquement, car dix jours après, il faut encore mettre la main à la poche et honorer une autre fête religieuse qu’est l’Aïd el Adha et son fameux mouton, dont le prix a depuis des années déjà, atteint les cimes. Ainsi en moins de dix jours, c’est tout le budget familial qui risque d’en pâtir. Et comme souvent dans ce genre de cas, plusieurs familles sortent lourdement endettées de ces deux grandes dates de la rentrée sociale.

Et en ces moments de doute et de crise, il n’est pas dit que cette rentrée sociale sera l’une des plus éprouvante, qu’a eu à vivre l’Algérie, ces dernières années, surtout que le gouvernement ne peut plus comme avant jouer indéfiniment au pompier, d’abord parce qu’il faut bien arrêter cette politique d’assistance, toujours mise en avant, et ensuite car il n’en a plus vraiment les moyens comme par le passé.

Des éléments qui sont loin d’annoncer une rentrée sociale paisible. Les prochaines décisions du gouvernement sont très attendues cette fois, car il s’agit de prendre les devants et d’atténuer, un tant soi peu, ce qui pourrait être « les raisins de la colère », pour paraphraser le titre du grand écrivain américain John Steinbeck.

Par Abdelmadjid Blidi