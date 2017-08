<span style='text-decoration: underline;'>Achat de moutons en prévision de l’Aid Al Adha </span>:<br><span style='color:red;'>Les recommandations du ministère de l’Agriculture</span>

A quelques jours avant la célébration de l’Aid Al Adha, la cacophonie s’installe chez les citoyens qui sont confrontés au manque d’informations sur les prix des moutons et les points de vente entre autres.

Pour parier à ce manque d’informations et pour faire face aux procédés malhonnêtes des spéculateurs, le ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, multiplie ces derniers jours les démarches pour rassurer les citoyens. En effet, ce département leur a adressés hier un appel à travers lequel il a préconisé d’éviter les points de vente parallèles et les marchés anarchiques pour l’acquisition du mouton de l’Aid El Adha. Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture va procéder à la mise en place de patrouilles de vétérinaires qui se déplaceront aux marchés pour vérifier la bonne santé du cheptel destiné à la vente. C’est ce qu’a annoncé à l’agence APS, le vétérinaire en chef chargé du contrôle à la Direction des services vétérinaires au ministère, Khaled Bara. Ce dernier, a affirmé que les services compétents assurent la prise en charge médicale du cheptel à travers les points de vente agréés. Le même responsable précise que le ministère a mobilisé des équipes vétérinaires chargées de se déplacer sur les lieux de vente des moutons pour assurer le suivi. Il a en outre, souligné que durant la semaine précédente, l’Aid de nouveaux points de vente parallèles peuvent surgir.

Le vétérinaire en chef au ministère de l’Agriculture a par ailleurs, indiqué que «tout éleveur pouvant louer un point de vente doté de toutes les commodités pour l’exercice de l’activité, se verra accorder une autorisation, ce n’est pas le cas a-t-il précisé, pour les vendeurs anarchiques». Vingt-trois (23) sites ont été retenues avec des équipes vétérinaires permanentes pour la vente directe des moutons de l’Aid El Adha, selon le ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche. Le responsable a indiqué au sujet des moyens mobilisés pour cette période, le nombre de vétérinaires qui seront mobilisés aux fins de contrôle dépassera, selon M. Bara les 3 000. Ces derniers se trouvent au niveau des inspections vétérinaires de wilaya, des directions des services agricoles et des organismes publics relevant du secteur de l’agriculture et autres départements ministériels.

Selon la même source, des prélèvements de sang chez les moutons sont effectués pour vérifier la qualité des aliments qui leur sont administrés. Les services spécialisés s’attèlent actuellement, à sensibiliser les éleveurs et les citoyens sur la nécessité de préserver le régime alimentaire du cheptel sans y apporter de changements.

Alger: Samir Hamiche