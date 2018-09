<span style='text-decoration: underline;'>Adapter la formation professionnelle avec la sphère économique </span>:<br><span style='color:red;'>Les réformes engagées ont donné leurs fruits</span>

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnel, Mohamed Mebarki a affirmé que les réformes engagées ces dernières années au sein de son secteur, ont suscité de l’engouement de la part des stagiaires.

Intervenant hier sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, le ministre a affirmé que « toutes les formes initiées ces dernières années au niveau du secteur de la formation et de l’enseignement professionnel commencent à donner leurs fruits. On constater déjà un meilleur engouement des jeunes pour s’inscrire dans différentes formations proposées par le secteur », a-t-il indiqué.

Parmi les importantes réformes lancées par le département de la formation et de l’enseignement professionnel, le ministre évoque notamment celle qui vise à améliorer la qualité de la formation et l’adaptation des formations à la demande du marché du travail en tenant compte des ressources humaines qualifiées pour la sphère économique. Le ministre a cité la réforme qui vise à faciliter l’employabilité des jeunes.

L’invité de la chaîne III a affirmé que le troisième axe de travail met en place par son département c’est celui qui « vise à faire en sorte que le secteur de la formation et de l’enseignement professionnel devient plus visible en le faisant adapter à la situation économique de l’Algérie ».

Le ministre a estimé que la société et les jeunes s’intéressent de plus en plus à la formation professionnelle.

Pour ce qui est des chiffres, le ministre a affirmé qu’actuellement, il y a environ 700.000 stagiaires qui suivent une formation professionnelle dans nombre de filières. « Ceux-ci sont en majorité constitués des quelque 450.000 élèves qui, chaque année et « pour diverses raisons », quittent l’école, « sans un niveau scolaire important », a-t-il détaillé.

« La formation professionnelle s’adresse notamment aux jeunes qui ont connu l’échec scolaire, mais elle s’adresse aussi aux travailleurs en place pour parfaire et actualiser leurs connaissances », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le ministre refuse de considérer ces derniers comme constituant « les lots de déperditions scolaires ». Pour ces jeunes, souligne-t-il, sortir de l’enseignement général pour aller vers la formation professionnelle, « n’est ni un travers, ni un échec ».

Pour appuyer ses dires, le ministre a affirmé que 70% de ceux qui ont bénéficié d’une telle formation trouvent un emploi « en moins de six mois » contre 83% au cours de l’année 2017.

Le ministre a fait savoir aussi qu’une amélioration de l’adéquation entre les demandes formulées par la sphère économique et le système de formation professionnelle, pourrait contribuer à améliorer davantage ces pourcentages et contribuer à lutter contre le chômage.

S’agissant des secteurs économiques dans lesquels les jeunes se forment, le ministre cite plusieurs spécialisés comme les techniques d’automatisation, l’électrotechnique, le numérique, les TIC, les systèmes digitaux, la téléphonie ainsi que la maintenance des systèmes des nouvelles énergies.

Alger: Samir Hamiche