Le président russe Vladimir Poutine, est-il ange ou démon ? La réponse diffère selon les convictions des uns et des autres. Mais, il reste sûr que les extrémistes islamistes comme les chefs d’Etat occidentaux lui vouent une animosité certaine. Il a réussi, en effet, l’exploit de mettre les deux à terre. Les premiers en les écrasant en Syrie et les seconds en les mettant totalement à la touche dans le même dossier.

Poutine aura été sans conteste la personnalité de cette année 2016 qui vient de s’éteindre, mais il sera aussi, sans aucun doute la personnalité de cette nouvelle année 2017 qui pointe le bout de son nez. Car, Poutine ne s’illustre pas uniquement comme un homme de guerre, mais il se montre aussi comme homme de paix. En effet, après avoir soutenu grandement l’armée syrienne à reprendre Alep et d’y chasser l’opposition armée, il a enchaîné de suite, par l’instauration d’un cessez-le-feu où il a associé l’Iran et surtout la Turquie. Un cessez-le-feu qui semble tenir, mais que le président russe voudrait transformer en un plan de paix, capable de clore définitivement le conflit syrien.

Tout cela, la guerre comme la paix, se fait sans les traditionnels parrains de cette région du monde. En effet, les Etats-Unis d’Amérique sont totalement largués. Ils se retrouvent complètement dépouillés de toute initiative dans ce dossier qui leur a filé d’entre les doigts. Ils sont, comme les autres pays occidentaux, spectateurs de développements qu’ils n’arrivent plus à suivre, piégés qu’ils étaient par l’offensive militaire et diplomatique fulgurante, menée de main de maître par le nouveau Tsar de Russie.

Poutine, pourtant, ne se laisse pas entraîner par l’ivresse de la victoire et prépare avec patience et intelligence l’avenir. On en veut pour preuve, sa mesure et sa pondération en refusant de répondre à la provocation américaine de Barack Obama qui a expulsé 35 diplomates russes. Poutine n’a pas voulu répondre par la réciprocité, comme c’est l’usage dans ces cas-là. Il a n’a pas voulu que Trump trouve sur son bureau de la Maison blanche ce cadeau empoisonné. Non, car Trump, il en aura besoin après le 20 janvier pour appuyer sa démarche dans le dossier Syrie. En quelque sorte, Trump est déjà redevable à Poutine, lequel Poutine est déjà assuré de rester le seul maître du jeu dans cette région du Proche et du Moyen-Orient.

Par Abdelmadjid Blidi