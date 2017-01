<span style='text-decoration: underline;'>Ministre français de l’Economie et des Finances</span>:<br><span style='color:red;'>«Les relations franco-algériennes sont très fructueuses et très confiantes»</span>

Ministre français de l’Economie et des Finances : «Les relations franco-algériennes sont très fructueuses et très confiantes»

La coopération économique entre l’Algérie et la France, se trouve à un haut niveau. Ce constat est à maintes fois confirmé par les responsables des deux pays. Le volume des échanges commerciaux algéro-français et la présence d’un grand nombre d’entreprises françaises d’envergure sur le sol algérien, est la preuve d’une coopération importante entre les deux nations. Ainsi, des milliers de postes d’emplois ont été générés par ces entreprises.

Ce constat a été confirmé hier à Paris, par le ministre français de l’Economie et des Finances, Michel Sapin, à l’issue de son entretien avec le ministre des Finances Hadji Babaammi. Le ministre français de l’Economie et des Finances, Michel Sapin, a affirmé que les relations franco-algériennes dans le domaine économique, à l’instar des autres aspects de la coopération, sont «très fructueuses» et «très confiantes». «Globalement, nous avons des relations très fructueuses, très confiantes dans les domaines économiques, comme dans tous les autres aspects de la coopération bilatérale» a-t-il déclaré à l’APS, à la Télévision et à la Radio algérienne, à l’issue de son entretien avec le ministre des Finances Hadji Babaammi, peu avant le début de la réunion des ministres des Finances des pays du Forum de dialogue 5+5, des pays de la Méditerranée occidentale. Le ministre français a indiqué qu’au cours de cette «courte» réunion bilatérale, «c’est toujours important qu’on puisse se connaître à la fois personnellement et parler de la situation de l’Algérie qui a fait face, comme beaucoup d’autres, à une baisse de ses recettes dues à la baisse du prix du pétrole», soulignant qu’elle l’a fait avec «beaucoup de détermination». «L’Algérie est aujourd’hui en situation de faire face à ses difficultés sans renoncer aux investissements nécessaires au développement du pays» a-t-il ajouté, relevant que les deux pays ont «beaucoup» de coopération bilatérale. «Nous avons beaucoup de bilatéral, notamment dans des domaines dont nous allons parler (pendant la rencontre des 5+5) comme la lutte contre le financement du terrorisme, la mise en œuvre des dispositions douanières efficaces où nous pouvons apporter quelques conseils techniques» a-t-il précisé. Pour sa part, M. Babaammi a indiqué que les domaines de coopération des pays du 5+5, finances, sont «très importants», notamment les coopérations douanière et énergétique, qui sont les deux points «principaux» de cette rencontre. Le ministre des Finances est en visite en France pour co-présider, avec son homologue français, la réunion des ministres des Finances des pays du Forum de dialogue 5+5, des pays de la Méditerranée occidentale.

Samir Hamiche