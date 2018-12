<span style='text-decoration: underline;'>La wilaya mobilise de gros moyens pour retrouver les Harragas disparus</span>:<br><span style='color:red;'>Les réseaux de passeurs dans le viseur</span>

«On luttera sans relâche contre les réseaux des passeurs» c’est avec un ton ferme que le wali d’Oran a affirmé que les autorités lutteront sans relâche contre les réseaux des passeurs qui, selon lui, profitent de l’innocence des jeunes pour les pousser vers des aventures dangereuses. Lors d’une conférence de presse organisée jeudi dernier au niveau de l’unité principale de la Protection civile à Oran, Mouloud Chérifi a annoncé que 5 réseaux de passeurs ont été démantelés récemment au niveau du littoral des wilayas de l’ouest du pays.

Notons que la Protection civile à Oran a reçu ces derniers jours, un renfort de la part de wilayas limitrophes ainsi que d’Alger pour appuyer les opérations de recherches qui sont suivies personnellement par le Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.

Les efforts de recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les Harragas disparus suite au naufrage tragique d’une embarcation transportant 29 Harragas dont 9 ont été secourus. Les opérations de recherches effectuées par la Protection civile en coordination avec les Gardes-côtes et les volontaires, ont permis de repêcher 7 corps alors que 13 Harragas demeurent toujours disparus.

Notons que récemment, une cellule de crise a été créée au niveau de l’unité principale de la Protection civile d’Oran, pour la gestion des recherches, visant à retrouver les Harragas disparus en mer. Suite à des instructions du wali d’Oran, Mouloud Chérifi, cette cellule de crise est composée de la Direction de la Protection civile, les services de sécurité et la Direction des Transports. L’objectif de cette cellule de crise est le suivi des recherches pour retrouver les 18 harragas disparus au large depuis la semaine dernière. De gros moyens ont été mobilisés par la Direction de la Protection civile et les Gardes-côtes.

Un renfort a été aussi dépêché des Directions de la Protection civile des wilayas avoisinantes et de gros moyens ont été mobilisés notamment 20 semi-rigides, 20 pneumatiques et 40 plongeurs.

L’opération de recherche est en cours par la Protection civile, en coordination avec les Gardes-côtes, prenant en compte les témoignages des citoyens pouvant être utiles pour tenter de retrouver les victimes. Le directeur de la Protection civile de la wilaya d’Oran, Mahmoudi Ahmed, a affirmé que de gros moyens ont été mobilisés, les équipes de la Protection civile se trouvent à l’est du littoral d’Oran à Kristel jusqu’à la zone Ouest. Cette cellule de crise présentera quotidiennement un rapport sur les recherches.

