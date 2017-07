<span style='text-decoration: underline;'>Préparatifs du hadj </span>:<br><span style='color:red;'>Les réservations des chambres d’hôtels en ligne ont débuté hier</span>

Dans Le cadre des préparatifs du hadj 2017, les services de l’Office national du Hadj et de la Omra, ont lancé l’opération de réservation des chambres d’hôtels pour les futurs hadjis, au niveau des Lieux Saints, depuis hier, via l’internet, au niveau des sites d’hébergement électronique concernés.

Pour cela, toutes les personnes concernées par ce voyage, peuvent se connecter au site sus cité, et inscrire leurs coordonnées pour arriver à réserver une chambre. Cette idée entre dans la cadre de l’ensemble des nouvelles prérogatives qui ont pour objectif d’améliorer les prestations de services, offertes aux futurs hadjis au niveau des Lieux Saints, ainsi que pour leur permettre un bon accueil et également un séjour pieux agréable, sans peine, ni difficultés. Dans ce même cadre, il a été signalé qu’il est possible, d’avoir des nouvelles des futurs hadjis, par le biais du site électronique en question, lors de leur séjour à la Mecque. En parallèle, l’opération d’achat des billets d’avions se poursuit au niveau des agences de voyages. Le premier voyage aérien qui va permettre d’emmener notamment les hadjis vers les Lieux Saints à partir de l’aéroport international Ahmed Benbella, est programmé pour le 4 août de l’année en cours et il est prévu notamment quelque 30 voyages, soit 16 qui seront assurés par la compagnie d’air Algérie et 14 par les services aériens saoudiens. Ainsi, tous les moyens seront déployés par les services concernés, au niveau des douanes, pour le bon déroulement des voyages, ainsi que pour un bon séjour des futurs hadjis à la Mecque.

Bekhaouda Samira