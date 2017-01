<span style='text-decoration: underline;'>Le Gouverneur de la Banque d’Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Les réserves de change en baisse à 114,1 milliards de dollars</span>

Les deux premières années de la crise financière ont été bien négociées par le gouvernement. Il fallait absorber le choc de la crise. C’est apparemment chose faite. Mais lorsqu’on regarde dans le rétroviseur, l’on mesure l’ampleur dudit choc.

Alger: Smaïl Daoudi

C’ est officiel, validé et consolidé: les réserves de changes se sont établies à hauteur de 114,1 milliards à la fin de 2016. C’est ce qu’a annoncé hier, à l’Assemblée populaire nationale, le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal. Ce niveau, bien qu’en baisse par rapport aux mois de septembre et juillet derniers, demeure assez rassurant quant au maintien des grands équilibres budgétaires du pays. On se souvient que la valeur de ses réserves de change ont été au centre d’une polémique entre la Banque mondiale et la Banque d’Algérie. Dans un rapport assez «salé» l’institution de Breton Wood avait estimé le niveau des réserves à moins de 60 milliards de dollars à la fin de l’année en cours. Les estimations «tronqués» de la BM, ont fait réagir la BA qui a relevé la courte vue de l’institution financière internationale qui n’avait pas pris en ligne de compte les efforts déployés par l’Algérie pour réduire les importations et booster les exportations des hydrocarbures d’abord en augmentant les volumes de pétrole et de gaz mis sur le marché et les exportations hors hydrocarbures dont on annonce une poussée à partir de l’année en cours.

Il reste que la baisse régulière des réserves de change demeure actuellement la seule certitude. La vitesse de la chute fait diverger les institutions financières mondiales et algériennes, mais la constante est dans le fait que les réserves de l’Algérie fondent chaque mois un peu plus. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie renseigne, en effet, qu’entre fin décembre 2015 et fin décembre 2016, le matelas de devises a chuté de 30 milliards de dollars. Cette baisse jugée importante par certains économistes, aurait pu être autrement plus importante n’étaient-ce les mesures d’économie prises par le gouvernement et l’accélération de certains investissements qui ont considérablement réduit les importations de certains produit à l’image du ciment, des produits sidérurgiques et des carburants. L’Algérie a également bénéficié d’une conjoncture internationale en termes de baisse des prix des produits alimentaires.

Il reste que les deux premières années ont été bien négociées par le gouvernement. Il fallait absorber le choc de la crise. C’est apparemment chose faite. Mais lorsqu’on regarde dans le rétroviseur, l’on mesure l’ampleur dudit choc. En effet, l’Algérie est passée du chaud au froid sans crier gare. Et pour cause, après des années de hausses, les réserves de change de l’Algérie ont commencé à décliner à partir de 2014. La baisse des cours pétroliers et des exportations des hydrocarbures en était la seule raison. Au tout début de 2014, l’Algérie disposait de 195 milliards de dollars. En trois mois, le pays perd près de 2 milliards de dollars, avec des réserves de change à hauteur de 193,27 milliards de dollars et à fin juin 2014, elles sont étendues encore à 185,27 milliards de dollars à fin septembre de la même année.

Une impression de chute libre qui suivait la courbe baissière des prix du pétrole qui avaient frôlé, rappelons-le les 28 dollars en 2016. Cette baisse brutale avait succédé à un épisode haussier tout aussi radical. A partir de 2006, les réserves de change prenaient jusqu’à 20 milliards de dollars en une année. «En décembre 2006, à 110,2 milliards de dollars à fin 2007, à 143,1 milliards de dollars à fin 2008, à 147,2 milliards de dollars à fin 2009, à 162,2 milliards de dollars à fin 2010, à 182,2 milliards de dollars à fin 2011, à 190,6 milliards de dollars à fin 2012 et à 194 milliards de dollars à fin 2013», rapporte un document de la BA.

A partir de cette année, le gouvernement s’attend à une atténuation de la courbe grâce au raffermissement des prix du pétrole, autour de 55 dollars et les investissements dans le ciment, la sidérurgie, la mécanique et le textile, ainsi que dans les énergies renouvelables, le pays sortira peu à peu de sa dépendance au pétrole, avec une première étape historique vers 2022 où pour tous ces produits cités, l’Algérie sera exportatrice. Mais l’on n’est pas encore là.