<span style='text-decoration: underline;'>Affaires de corruption</span>:<br><span style='color:red;'>Les responsables impliqués jugés à partir de lundi en audiences publiques</span>

Le traitement des dossiers de corruption dans lesquels sont impliqués des ministres, hauts responsables et hommes d’affaires, a atteint une vitesse supérieure.

Ainsi, pour afficher une bonne intention quant à la transparence du traitement de nombreux dossiers, le ministre de la Justice Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a fait savoir que les audiences des responsables impliqués, seront publiques et dont le coup de starter est fixé pour lundi prochain. Cette annonce a été faite hier, par Belkacem Zeghmati lors de la présentation et du débat du projet de loi modifiant le code de procédure pénale au Conseil de la Nation, soulignant qu’il s’agit, comme début, de quelques dossiers traités en mois de mars dernier.

«Les responsables impliqués dans les affaires de corruption traitées par la Justice depuis mars 2019, seront jugés en audiences publiques à partir de lundi prochain», a-t-il déclaré au Conseil de la Nation, ajoutant que «Les responsables impliqués dans «les premiers dossiers de corruption traités par la Justice depuis mars dernier, seront jugés à partir de lundi 2 décembre en audiences publiques au tribunal de Sidi M’Hamed».

Dans ce sillage, la nature des affaires traitées par la justice jusqu’ici, a été soulignée par le ministre qui qualifie les dossiers de «très lourds, sensibles et d’alarmants». Sans donner les noms des personnes impliquées, le ministre a affirmé que «ces affaires portent notamment sur l’octroi d’avantages indus à des propriétaires d’usines de montage automobile. «Ces dossiers sont très lourds et vous serez étonnés par ce que les magistrats feront», a déclaré le ministre. Il a estimé que «le peuple pourra juger de l’accomplissement ou non par ces magistrats de leur travail». S’agissant de l’avancement du traitement de ces affaires, le ministre a affirmé que la justice commence à obtenir les premiers résultats de ces dossiers sensibles et alarmants traités par la Justice.

M. Zeghmati, affirmant que «la volonté politique qui était auparavant absente malgré la loi sur la lutte contre la corruption, existe aujourd’hui.

Il est à rappeler enfin, que plusieurs ministres dont deux Premiers ministres, ayant exercé sous le règne de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, ainsi que des hommes d’affaires, ont été poursuivis pour corruption et incarcérés depuis plusieurs mois à la prison d’El Harrach.

Samir Hamiche