<span style='text-decoration: underline;'>intoxication de 300 personnes à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les résultats de l’enquête connus</span>

Oran a été secouée ces derniers jours, par une intoxication alimentaire collective qui a emmené hommes, jeunes et enfants à l’hôpital. 287 personnes ont été hospitalisées au centre hospitalo-universitaire d’Oran, l’hôpital de Canastel et la policlinique Emir Khaled dans le quartier d’Eckmuhl.

Les victimes ont souffert de diarrhées, vomissements et douleurs abdominales après la consommation de sandwichs dans deux fast-foods situés à cité Petit et Eckmuhl. Les résultats finaux des analyses effectuées par le bureau d’hygiène de la Direction de la santé de la wilaya d’Oran après l’intoxication alimentaire collective qui a fait 287 cas, ont démontré l’existence de la bactérie escherichia coli avec un taux de 130 coliformes par gramme dans la sauce-maison et 25 coliformes par gramme dans la viande hachée.

Escherichia coli (E. coli) est une bactérie qui s’établit dans le tube digestif de l’homme et des animaux à sang chaud. La majorité des souches de E. coli, sont inoffensives, quelques-unes seulement sont pathogènes. C’est le cas des souches de E. coli dites entérohémorragiques (ECEH). Ces dernières provoquent des diarrhées sanglantes et produisent une puissante toxine à l’origine du syndrome hémolytique et urémique (SHU).

Régulièrement, des souches d’ECEH sont la cause d’intoxications alimentaires via la consommation de produits animaux mal cuits ou consommés crus. Les fruits et les légumes frais, ayant été en contact avec ces souches, peuvent être également à risque. Cette bactérie est la cause des diarrhées, vomissements et douleurs chez les personnes intoxiquées.

Selon la direction de la Santé de la wilaya, l’apparition de cette bactérie est due au coliforme fécal retrouvé dans la sauce à un taux de 1100 coliformes par gramme et 50 coliformes par gramme dans la viande hachée, ce qui démontre l’existence de la maladie des mains sales, ceux qui ont préparé la sauce ne respectaient pas les normes d’hygiène notamment après l’utilisation des sanitaires“. Les analyses ont révélé également, un taux alarmant de coliformes totaux, dont le taux normal est de 7 coliformes par gramme, mais au laboratoire 1100 coliformes par gramme ont été retrouvés dans la sauce-maison et la viande hachée.

Ces résultats démontrent encore une fois que les normes d’hygiène doivent être respectées dans les fast-foods et les pizzerias pour éviter des intoxications alimentaires collectives comme celle enregistrée récemment à Oran.