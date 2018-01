<span style='text-decoration: underline;'>Grippe porcine </span>:<br><span style='color:red;'>Les résultats de tous les cas suspects sont «négatifs»</span>

Les analyses des cas suspects de grippe porcine, demandées par les structures hospitalières de la wilaya d’Oran au laboratoire de l’institut Pasteur, ont débouché sur des résultats «négatifs» a-t-on appris de sources autorisées. «Les résultats des analyses ont été reçus hier matin.

Les deux cas suspects sont sortis négatifs. La femme qui est décédée à l’hôpital d’Aïn El Turck, souffrait de complications pulmonaires. Le deuxième cas, un homme âgé de 33 ans, est gardé sous surveillance médicale à l’hôpital d’Oran. Il a été atteint par une souche virulente de la grippe saisonnière», affirment nos sources. Les médecins des deux établissements hospitaliers qui avaient eu des doutes, avaient procédé à des prélèvements qui ont été expédiés il y a quelques jours au laboratoire central de l’institut Pasteur, le seul au niveau national qui dispose de moyens nécessaires pour identifier le virus de la grippe porcine. La Direction de la Santé a consacré cette année 92.000 vaccins antigrippal pour immuniser les sujets à risque à Oran.

La priorité est donnée aux sujets à risques (personnes âgées de 65 ans et plus, enfants en bas âge, femmes enceintes et les personnes de tout âge présentant certaines affections telles que des maladies chroniques, qu’elles soient cardiaques, pulmonaires, rénales, hépatiques, sanguines ou métaboliques comme le diabète ou un affaiblissement du système immunitaire). La vaccination est gratuite pour les personnes vulnérables après examen médical dans les EPSP. Les malades chroniques sont les premiers à être vaccinés puis les personnes âgées de plus de 65 ans et enfin les enfants en bas âge et les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de la grossesse. La décision de la vaccination gratuite dans les EPSP a été prise sur recommandation des experts du ministère de tutelle dans le but de garantir l’équité en matière d’accès au vaccin pour les personnes les plus vulnérables.

La vaccination demeure un moyen efficace de protection contre la grippe saisonnière, notamment chez les personnes à risque, comme les personnes âgées et les malades chroniques. La grippe saisonnière est une infection virale aiguë provoquée par un virus grippal. Il existe trois types de grippe saisonnière A, B et C.

