<span style='text-decoration: underline;'>Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaid Salah</span>:<br><span style='color:red;'>Les résultats des grandes étapes parcourues par l’ANP sont manifestes et palpables</span>

Cette cérémonie s’est tenue en présence de Messieurs les Chefs de Départements, les Directeurs et les Chefs de Services Centraux du Ministère de la Défense Nationale et de l’état-major de l’Armée Nationale Populaire.

A cette occasion, Monsieur le Général de Corps d’Armée a tenu à adresser ses meilleurs vœux à l’assistance et à travers eux à leurs familles et proches, ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’Armée Nationale Populaire, priant Allah Le Tout-Puissant sécurité et paix pour le peuple algérien, et souhaitant à nos bénits hadjis, que leur pèlerinage soit accepté, que leurs prières soient exaucées, que leurs péchés soient pardonnés et qu’ils puissent regagner leur pays et retrouver les leurs sains et saufs:

«Il m’est agréable en cette honorable circonstance, qui nous réunit à l’occasion de la célébration par notre peuple musulman de la fête de l’Aïd El-Adha El Moubarak, de vous adresser ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux de bonheur, priant Allah Le Tout-Puissant que ces occasions, hautement symboliques, soient pour notre Armée synonymes de plus de travail fructueux et laborieux, qui lui permettra avec l’aide d’Allah et Sa volonté, de franchir davantage d’étapes de développement et de modernisation, à même de réunir toutes les conditions permettant la protection totale de notre pays et d’assurer, à travers tout le territoire national, la paix et la sécurité de notre peuple digne et authentique, qui mérite de vivre pour toujours dans un climat de quiétude et de sérénité, une occasion que nous saisissons pour prier Le tout Puissant d’accepter le pèlerinage de nos bénits Hadjis, d’exaucer leurs prières et de pardonner leurs péchés, fasse-t-Il qu’ils reviennent, sains et saufs, dans leur pays parmi les leurs.

Les résultats des grandes étapes parcourues ces dernières années, par l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, dans tous les domaines et sur tous les échelons, sont désormais manifestes et palpables, ce qui a permis à nos Forces Armées de se hisser aux rangs les plus élevés qui cadrent parfaitement avec les exigences de préserver l’Algérie toujours et à jamais forte, redoutable, souveraine et indépendante.

Cette indépendance qui ravive en nous à chaque occasion les hauts-faits de ces vaillants hommes parmi les Chouhada d’hier et d’aujourd’hui, qui ont concrétisé sur le terrain le sens du sacrifice et d’abnégation, et auxquels nous devons tous rendre un vibrant hommage à leur mémoire, d’être fidèles à leur serment, et d’implorer Allah Le Tout-Puissant pour qu’Il ait leurs âmes en Sa sainte miséricorde, les accepte dans Son vaste Paradis et qu’Il en fasse un exemple à suivre pour l’ensemble des enfants de l’Algérie indépendante, afin qu’ils puissent emprunter leur chemin persévérant et dévoué et être les dignes successeurs de leurs dignes prédécesseurs.

Tel est le capital riche qui mérite auprès de tous les hommes de l’Armée Nationale Populaire aujourd’hui et demain, d’être valorisé avec estime et gratitude afin que chacun ait une autre motivation à fournir davantage d’efforts permettant à nos Forces Armées d’être toujours à la hauteur de leurs responsabilités et de l’ampleur des missions qui leur sont assignées.

Ces missions que nos Forces Armées s’honorent toujours de les assurer et de les accomplir de la manière la plus idoine et la plus judicieuse, au service du peuple et pour défendre la patrie».