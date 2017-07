<span style='text-decoration: underline;'>Baccalauréat 2017</span>:<br><span style='color:red;'>Les résultats jugés satisfaisants par Benghabrit</span>

Ayant fait face à un torrent de critiques lancées à son égard depuis son arrivée à la tête du ministère de l’Education nationale, Nouria Benghabrit semble réussir dans sa mission et ce, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Les efforts consentis par la ministre ont donné leurs fruits concernant en premier lieu l’organisation des examens de fin d’année.

La réussite des deux sessions du baccalauréat 2017, renseigne sur l’ampleur du travail mené par la ministre. En effet, la multitude de tentatives de déstabilisation mises en place contre le département de l’éducation, ont été toutes mises à l’échec. Dans ce cadre, Benghabrit ne peut que se réjouir des résultats du BAC 2017. Elle a affirmé jeudi dernier, lors de la cérémonie organisée en l’honneur des meilleurs lauréats du baccalauréat session 2017, que les résultats obtenus, sont satisfaisants même s’ils «sont en deçà de nos attentes» a-t-elle affirmé. Selon elle, l’objectif arrêté par les réformes et d’atteindre un taux de réussite de 70%. Elle reste tout de même confiante quant à l’obtention de meilleurs résultats à l’avenir grâce à l’amélioration de la mise en œuvre de la réforme. «Cette réforme «s’appuie sur 3 leviers majeurs: la refonte pédagogique, la professionnalisation par la formation et la gouvernance», relevant la nécessité de «s’adapter» à un contexte en plein bouleversement dans lequel l’école «doit évoluer pour répondre aux nouveaux besoins de la société»» a-t-elle expliqué.

Analysant les résultats du baccalauréat, la ministre a souligné que le taux de réussite global qui a atteint 56,07%, représente une amélioration de 6,28 points comparativement à 2016 qui a connu un taux d’admission de 49,79%, relevant également «la prédominance» des filles avec un taux de réussite de 65,03% des lauréats.

Mme Benghabrit a insisté, dans son allocution, sur l’impératif de «s’adapter aux changements induits par un environnement technologique de plus en plus sophistiqué», ajoutant que «le défi aujourd’hui, est de savoir comment moraliser les examens».

Elle a souligné à cet effet, que «cette moralisation sera construite grâce à l’opérationnalisation de la Charte d’éthique du secteur et l’actualisation de deux arrêtés portant sur l’organisation et le fonctionnement de la communauté éducative ainsi que les orientations générales pour l’élaboration du Règlement intérieur de l’établissement scolaire en concertation avec les partenaires sociaux».

Mme Benghabrit a estimé par la même occasion, que la forte demande de rigueur, d’égalité, de justice et de mérite exprimée par une grande partie de la société, «conforte» le ministère dans sa détermination à œuvrer dans ce sens, appelant à «consolider les valeurs de citoyenneté et de tolérance au sein des établissements et lutter contre tous les comportements non-citoyens notamment la tricherie et la violence».

La ministre a considéré enfin, que l’organisation de cette cérémonie «est une reconnaissance des efforts consentis par les élèves studieux, du dévouement et de l’abnégation de leurs professeurs et aussi une reconnaissance aux parents d’élèves», ajoutant que cette même cérémonie traduit également une reconnaissance de la mobilisation d’un nombre important de départements ministériels pour préserver la crédibilité des examens».

Alger: Samir Hamiche