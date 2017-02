<span style='text-decoration: underline;'>Grève des étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire</span>:<br><span style='color:red;'>Les revendications prises en charge</span>

Suite à la rencontre tenue entre le Premier ministre Abdelmalek Sellal et les représentants des étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire, qui n’ont pas encore mis fin à leur mouvement de grève, malgré les assurances du chef de l’exécutif, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé jeudi dernier, que l’ensemble des revendications des grévistes ont été prises en charge.

Le bras de fer entre les étudiants en pharmacie ainsi que la chirurgie dentaire et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est-il sur le point de s’estomper ? En effet, les affirmations des hautes autorités du pays quant à la prise en charge des doléances des grévistes, n’ont pas poussé ces derniers à mettre fin à leur mouvement de débrayage enclenché depuis près de 4 mois. Jeudi dernier, Tahar Hadjar, ministre de l’Enseignement supérieur, a emboité le pas au Premier ministre Abdelmalek Sellal, en affirmant lors d’une séance plénière à l’APN, que «les demandes objectives et logiques des étudiants ont été prises en charge par la tutelle aussi bien au plan pédagogique que social», affirmant que «pour d’autres, il s’agit de manipulation par certaines parties à des fins connues de tous». Il a ajouté que «le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a reçu des représentants des étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire et toutes les revendications se rapportant à la fonction publique et aux secteurs de l’Enseignement supérieur et de la Santé ont été prises en charge» a-t-il indiqué. Le ministre a précisé, par ailleurs, que les portes du dialogue sont ouvertes en affirmant qu’il y avait déjà des discussions avec les étudiants au sein de son ministère. La porte du dialogue demeure ouverte» et les représentants des étudiants ont été reçus à maintes reprises au niveau du ministère a affirmé M. Hadjar.

Par ailleurs, le ministre a indiqué en réponse aux revendications des étudiants en pétrochimie, de l’Université de Constantine, qu’«il n’est pas possible de délivrer deux diplômes (Master + ingénieur) dans une seule spécialité et pour une période d’études de 5 ans». S’agissant des étudiants en biomédical, M. Hadjar a réitéré que les diplômes délivrés par les Universités algériennes sont reconnus et que l’affirmation du contraire n’a pas de fondement, arguant que «tous les diplômes universitaires sont reconnus et délivrés sous forme de décret exécutif ou d’arrêté ministériel et signifiés à tous les départements ministériels, ainsi qu’à la direction de la Fonction publique».

Il a ajouté, par ailleurs, que même le diplôme de Master à distance institué durant l’année universitaire en cours, «est reconnu et équivaut au Master classique.

Samir Hamiche