Les risques d’improvisations hasardeuses

Après la clôture de la 18e édition des jeux méditerranéens, organisée à Tarragone en Espagne, l’emblème, avec le logo officiel de l’institution sportive internationale, a été remis solennellement à la ville d’Oran, par l’intermédiaire de son Maire M. Noreddine Boukhatem. Une sympathique cérémonie d’accueil symbolique, a été organisée à cette occasion, au siège du comité d’organisation, situé sur le Front de Mer. Et Hier, à l’ouverture de la session ordinaire de l’APW, le Wali d’Oran n’a pas manqué de rappeler, qu’après Tarragone 2018, le compte à rebours pour l’organisation des prochains JM à Oran, avait commencé. Se montrant plutôt optimisme et rassurant, le chef de l’exécutif s’est déclaré convaincu de la réussite de ce prochain événement sportif international, car, Oran, dira-t-il, a «les capacités et les moyens de remporter ce défi». Évoquant également les actions et opérations menées depuis son arrivée à Oran, il y a un an, M. Mouloud Chérifi s’est déclaré satisfait des premiers résultats obtenus, même s’il reconnait que beaucoup reste encore à faire, dans certains domaines importants, tels que l’environnement, l’hygiène et l’entretien du cadre urbain. Il est vrai qu’au sein de l’opinion publique locale, le Wali d’Oran, a rapidement gagné en confiance et en crédibilité, grâce notamment à son approche de proximité, permettant de cerner et de répondre aux attentes sociales et prendre en charge les principaux dossiers. Épaulé par une cellule d’écoute et de suivi, installée au sein même du Cabinet, le Wali garde en permanence un œil vigilant sur l’état des lieux et sur les suites données à ses instructions et orientations répétées. La récente sanction administrative, prise à l’encontre de trois responsables communaux dans l’APC de Bir El Djir, semble ouvrir une nouvelle étape, dans le mode de management des équipes, en charge de l’Hygiène et de l’environnement. Rien ne saurait justifier un retour au laxisme et à l’anarchie, a notamment lancé M. Mouloud Chérifi. Abordant le dossier du Logement, l’un des plus difficiles et des plus complexes dira-t-il, dans sa gestion au quotidien, le Wali a adressé un message d’espoir et d’apaisement, à l’adresse de ceux qui vivent encore depuis longtemps, dans l’attente d’un logement. «Avec calme, avec sagesse, nous parviendrons, pas à pas, à répondre aux attentes des citoyens qui sont dans un besoin réel et légitime». Ce qui suppose évidemment beaucoup de ténacité et de clairvoyance, dans la prise en charge de tous ces dossiers. Il se trouve malheureusement, que le terrain oranais, un peu plus qu’ailleurs, reste toujours ouvert aux risques d’improvisations hasardeuses, d’inepties, voire de dérives dans la gestion et l’amélioration du cadre de vie collectif.

Par S.Benali