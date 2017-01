Tout est contre cette équipe algérienne, qui joue aujourd’hui sa survie, dans cette CAN 2017. Face au Sénégal, déjà qualifié, les Verts ne partent pas favoris. Il faut dire, que leur statut a été sérieusement touché, au vu de leurs deux précédents matchs, où ils n’ont rien démontré, ni dans le jeu, ni dans l’envie, ni dans l’abnégation.

Et pourtant, les millions de fans algériens s’accrochent à un probable miracle, qui contredira tous les pronostics. Bien sur, il ne suffit pas seulement aux camarades de Maidi de gagner ce match, mais d’attendre aussi le résultat de l’autre confrontation, qui mettra aux prises la Tunisie au Zimbabwe. Autant dire, que les calculs seront nombreux et compliqués, mais mathématiquement, l’équipe nationale n’est pas encore morte dans ce tournoi.

Mais ce n’est pas tant cela, qui intéresse aujourd’hui, les supporters algériens. La grande interrogation concerne la faiblesse de niveau, dont a fait preuve cette équipe, qui a été défaillante dans tous les compartiments et à tous les niveaux, notamment cette « grinta » qui a fait la fierté de tout un pays, du temps de Bouguerra ou Antar Yahia.

Aujourd’hui, les Verts doivent se surpasser, pour donner le meilleur d’eux même, car il y a un réel risque de voir, dans le cas contraire, la rupture consommée définitivement, entre ces joueurs et leurs fidèles supporters, qui les ont aimés jusqu’à la folie. Gagner serait le meilleur des scénarios, passer miraculeusement ce tour serait inespéré, mais le plus important reste, le fait de mouiller ce cher maillot national.

Plus que la technique, les fans des Verts veulent voir sur le terrain de vrais guerriers, des hommes qui ont conscience, de représenter un peuple avide de victoires, et totalement dévoués à cette équipe, qui nous a tant fait rêver.

Il est bien sur triste, de voir aujourd’hui, cette grande équipe africaine descendre aussi bas, et se voir obligée de rentrer dans des calculs d’épiciers, pour pouvoir dépasser cette marche du premier tour. C’est cette nouvelle donne, que les supporters, qui avaient une confiance aveugle, dans les capacités de leur équipe, qu’ils n’arrivent pas à accepter cette descente sur terre, difficile à accepter, car il devient clair, que nos fennecs ont beaucoup perdu de leur superbe, et qu’ils sont rentrés dans les rangs, pour n’être plus qu’une équipe moyenne, dans un continent qui regorge de grands joueurs, et qui surtout, a vu émerger de nouvelles équipes, que l’on croyait inférieures à la nôtre.

Face au Sénégal, l’Algérie ne part pas favorite. Elle redevient une équipe de seconde zone. Mais les miracles ne peuvent être faits que par les plus faibles. Et c’est paradoxalement, peut être cela, qui sauvera cette équipe. Mais le plus grave, au sela de cette CAN, c’est de voir la rupture consommée, entre ces Verts là et leur large public. Un désamour inimaginable, il y a de cela deux ans seulement.

Par Abdelmadjid Blidi