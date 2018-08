Les rongeurs à face humaine

Chaque année qui passe apporte à Oran son lot inquiétant d’incertitudes et de grandes désillusions. Depuis toujours, tous les observateurs avertis partagent chaque année le même constat «La capitale de l’Ouest accuse un retard dans tous les domaines». Un constat dénoncé de temps à autre par quelques rares décideurs, de passage à Oran. Mais le plus souvent, la réalité du terrain local veut toujours rester cachée derrière ces vieux discours populistes et réducteurs servant d’éloges aux tâtonnements et aux médiocres improvisations érigées en mode sublime de gestion et de prise en charge de la Cité oranaise livrée à l’immobilisme et à la régression.

Inutile aujourd’hui de pleurer sur le passé et de dénoncer l’anarchie totale et l’indifférence de certains anciens décideurs, prédateurs incompétents, responsables des échecs et de la faillite de la politique de développement et de croissance urbaine de la Capitale oranaise. Une politique réduite depuis des décennies aux seules actions palliatives visant à répondre aux urgences générées par la pression sociale. Et à assurer en même temps le fonctionnement de l’applaudimètre électoral utile aux intérêts de leur clan. Et il faut encore une fois bien admettre que ce n’est qu’au début des années 2000 que quelques grandes réalisations allaient être enregistrées grâce à la volonté et au dévouement de valeureux cadres et rares décideurs locaux résolument engagés dans le Front du développement de la Capitale oranaise.

Cependant, tous ces projets sont encore loin de permettre à Oran d’assumer un rôle et son statut de métropole régionale digne de ses légitimes ambitions. Les discours élogieux et les applaudissements des courtisans du pouvoir local ne peuvent pas occulter la faillite qui sanctionne aujourd’hui la gestion des affaires collectives de la Cité oranaise. Hygiène publique, Transports urbains, Santé, Infrastructures sportives ou culturelles, Espaces verts et environnement… Aucun secteur n’a été épargné par la nonchalance et le laxisme débordant. Sans parler du foncier urbain et agricole qui depuis des années, reste gangrené par un mode de gestion «tiers-mondistes» favorable aux passe-droits, à la prédation et à la corruption. Certains acteurs connus à Oran et qui font aujourd’hui semblant de s’occuper de la ville, ne sont souvent que des rongeurs à face humaine ne s’intéressant en fait «qu’à gratter l’or de ses entrailles pour l’emprisonner toujours entre son ciel et ses murailles», comme l’écrivait Albert Camus, il y a plus d’un demi-siècle. Un Camus qui détestait la ville pour cela et pour bien d’autres raisons. Mais curieusement, l’auteur reste à Oran souvent évoqué avec admiration, voire une sorte de «vénération» pour on ne sait trop quelle raison.

Par S.Benali