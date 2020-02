<span style='text-decoration: underline;'>Santé</span>:<br><span style='color:red;'>Les sages-femmes en grève </span>

Après une trêve de quelques mois, les sages-femmes reviennent à la charge en annonçant une grève nationale les 9 et 10 mars prochain. Elles soulèvent des revendications purement socioprofessionnelles.

La décision d’aller en grève générale, a été prise hier lors du Conseil national du Syndicat national des sages-femmes affilié à l’Union générale des travailleurs algériens. Ainsi, les sages-femmes accusent la tutelle de laxisme et d’ignorer leurs revendications depuis longtemps. Elles protestent également contre la dégradation de leurs conditions de travail.

A rappeler, que les différentes représentantes des sages-femmes n’avaient pas cessé d’appeler la tutelle de prendre en charge leurs doléances. Selon elles, le nombre de sages-femmes qui était à plus de 9000 il y a quelques années, n’a pas cessé de chuter à moins de 5000 durant ces dernières années. Les normes de l’OMS exigent que chaque sage-femme s’occupe de 173 femmes enceintes par an. Mais le chiffre enregistré annuellement en Algérie, est très loin de cette norme. Sur le 1,4 million de naissances en Algérie, il n’y a que 5000 sages-femmes pour les prendre en charge», avait souligné la présidente de l’Union nationale des sages-femmes algériennes, Guirouche Akila. Elles s’interrogent en outre, sur la suppression de l’inspection des sages-femmes qui aide à contrôler et orienter les sages-femmes.

N.O