Les Américains, aidés par leurs fidèles alliés, ciblent de manière ostentatoire le Venezuela. La phase cruciale pour l’invasion de ce pays, est quasi-enclenchée. Le mode opératoire est clair comme l’eau de roche. Il est même grossier. Le plan déroulé par les Américains et leurs alliés antio-Maduro vénézuéliens, a d’abord consisté en la réédition du scénario syrien, à savoir fomenter des troubles dans le pays et accuser le gouvernement de tuer des citoyens désarmés. Le stratagème a échoué. Il faut dire que les Américains avaient pris en compte la résistance de la société vénézuélienne. C’est sans doute pour cela qu’en même temps de monter le peuple contre son président, ils ont organisé la pénurie et l’hyper-inflation.

Ils ont mis l’économie d’un grand pays pétrolier à genou. Ils pensaient cueillir le fruit avec l’affaissement «naturel» du pays. Là aussi, ils ont fait choux blanc. Mais ce n’était pas la dernière carte entre les mains des Américains. Et pour cause, en déstructurant l’économie du pays, ils ont affamé la population et poussé des millions de personnes à l’exode. La réponse des Vénézuéliens a été de résister encore et toujours. La guerre n’était pas finie pour les USA, pour autant. L’avant dernière arme a été de convoyer des denrées alimentaires présentées sous le faux prétexte d’aide humanitaire, en raison d’une situation catastrophique qu’ils ont eux-mêmes créée.

Les Américains savaient que le gouvernement et l’armée allaient refuser le «cheval de Troie» humanitaire. Et c’est là qu’interviendra la phase finale du plan américain. Ils tenteront d’envahir le Venezuela, comme ils l’ont fait avec l’Irak, la Libye et la Syrie, en prétextant la situation d’urgence absolue pour une population affamée par le pouvoir. L’on notera une autre similitude dans le scénario vénézuélien, à savoir la distribution qui donne à l’Angleterre et à la France les rôles de Guests Stars. Ces petits acteurs qui interviennent au début du film, histoire de créer l’énigme. Celle-ci, tout le monde la connaît. C’est bien la prétendue découverte de «preuves accablantes» de «comportements inhumains» de l’armée. Les deux personnages tentent déjà de convaincre leur monde. L’Onu, l’UE et certains roitelets comme celui du Maroc, sont saisis. La guerre, la vraie coûtera des centaines de vies humaines et compliquera la situation de la majorité des Vénézuéliens, comme c’est actuellement le cas des Syriens, des Libyens et des Irakiens. La seule variable incontrôlable dans ce scénario, est l’attitude forte de la Russie et la Chine. Mais parions qu’à Washington, on y travaille déjà.

Par Nabil.G