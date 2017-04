<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès | Lamtar | Les riverains vivent en plein risque H/24</span>:<br><span style='color:red;'>Les semi-remorques de tous les dangers</span>

Les habitants de la localité de Lamtar, sise à une vingtaine de bornes, à l’ouest du chef-lieu de wilaya, de Sidi Bel Abbés, vivent le calvaire, surtout les riverains, des principaux axes routiers de la commune.

A priori, ce sont les poids lourds qui enveniment la vie des habitants. Des centaines de semi-remorques traversent les principales artères de Lamtar, afin d’aller vers, ou venir de l’autoroute est-ouest, située à sept kilomètres de Lamtar, en direction de la commune de Sidi Ali Boussidi. De jours, comme de nuit, les camions, et semi-remorques sillonnent les chaussées de Lamtar, tout en produisant des tonnes de poussière, et surtout, de décibels, qui enveniment la quiétude des nuits, sans se soucier des travailleurs et autres milliers d’élèves, obligés de dormir tôt, mais se réveiller plusieurs fois durant les nuits, suite aux bruits des engins. Reste que le plus grave de cette mésaventure, vécue par les citoyens de Lamtar, c’est la vitesse excessive des poids lourds, qui quittent l’autoroute Est-ouest, pour rallier la ville de l’ex Parmentier. Et dés que les chauffards regagnent la commune de Lamtar, ils n’hésitent pas à appuyer sur les pédales, en absence de ralentisseurs. On a vu des semi-remorques arriver à Lamtar à une vitesse proche de 80 kilomètres à l’heure, et cela en pleine agglomération. Il est temps pour les autorités compétentes, de prendre les mesures nécessaires, avant qu’un drame ne survient un jour.

M. Bekkar