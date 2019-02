<span style='text-decoration: underline;'>Présidentielle 2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Les sénateurs appellent le président Bouteflika à continuer son œuvre</span>

Les sénateurs, au même titre que les autres composantes de la société qui aspirent à voir le président de la République poursuivre son œuvre à la tête du pays, se basent le plus souvent sur son bilan, qui aura été plus que positif dans de nombreux domaines. Il reste que ce soutien exprime aussi un désir profond au sein des couches populaires qui craignent un changement brutal de politique social et économique.

La vague de soutien à la candidature du président de la République à l’élection présidentielle du 18 avril prochain, ne faiblit pas, bien au contraire. Ainsi, quelques jours après la sortie très remarquée de l’alliance présidentielle qui aura été synonyme du coup d’envoi quasi-officiel de la campagne électorale au profit du président de la République, les trois groupes parlementaires représentés au Conseil de la Nation (FLN, RND et le tiers présidentiel), ont signifié hier, leur totale adhésion à l’idée de la continuité, défendue par la majorité présidentielle.

Dans leur communiqué rendu public, le même jour, les sénateurs ont solennellement demandé au chef de l’Etat de se porter candidat pour un nouveau mandat présidentiel. «Conscients de l’importance de la prochaine échéance électorale dans le processus d’édification et de construction de l’Etat de droit lancé par son Excellence le président de la République depuis son accession au pouvoir en 1999, conscients des enjeux et défis qui se posent à la Nation et fiers des multiples réalisations, des acquis accomplis et des réformes profondes opérées dans la sécurité et la stabilité, les groupes parlementaires du Conseil de la Nation, appellent M. Abdelaziz Bouteflika, qui a dirigé l’Algérie avec sagesse et clairvoyance dans un monde instable et exposé à des périls incontournables aux plans sécuritaire, politique, économique et financier, à poursuivre la direction du pays», relève le communiqué, dont le propos semble argumenté.

Ces groupes parlementaires ont exprimé «leur soutien absolu à sa candidature et ce qu’il pourrait proposer comme mesures complémentaires à son programme dans une démarche d’approfondissement du processus démocratique, de consolidation des réformes économiques et de poursuite de l’action dans le cadre de la justice sociale».

Exprimant «leur disposition à contribuer à la réussite de la campagne électorale de cette échéance», les groupes parlementaires de la chambre haute du parlement, affirment n’avoir «aucun doute que les citoyens et citoyennes sont conscients de l’importance de cette échéance et qu’ils se rendront le 18 avril prochain aux urnes pour participer massivement à l’élection Présidentielle en vue de choisir le processus de renforcement de la sécurité et de la paix et de raffermissement du développement». Et d’enchaîner: «l’engagement avec l’Homme dont les réalisations ont établi la justesse de la politique adoptée depuis deux décennies».

Les sénateurs, au même titre que les autres composantes de la société qui aspirent à voir le président de la République poursuivre son œuvre à la tête du pays, se basent le plus souvent sur son bilan qui aura été plus que positif dans de nombreux domaines. Il reste que ce soutien exprime aussi un désir profond au sein des couches populaires qui craignent un changement brutal de politique social et économique. L’approche socialisante du président de la République qui a fortement soutenu les couches les plus défavorisés de la société, n’a visiblement pas de concurrence, puisque l’ensemble des autres courants de l’opposition donne la nette impression de ne pas conduire la même politique généreuse en direction des plus démunis.

Younes Rahal