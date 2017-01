<span style='text-decoration: underline;'>Le cancer du sein prime</span>:<br><span style='color:red;'>Les services d’oncologie ne désemplissent pas</span>

Durant l’année 2016, les services hospitaliers CHUO et EHU, n’ont cessé d’enregistrer de nouveaux cas de cancer de différents types. Mais, en ce qui concerne celui du sein, le nombre de cas ne cesse de s’accroître, plus de 600 nouveaux cas ont été recensés à l’EHU dont la moitié ont nécessité l’ablation complète du sein par l’autre moitié a été orientée directement au niveau du service de l’oncologie, vu que leur état était plus grave et ne nécessite pas une chirurgie qui, par la suite ne pouvait pas leur apporter un résultat satisfaisant, sachant que la chirurgie à un stade précoce de la maladie peut aboutir à une guérison totale bien sûr avec un suivi médical minutieux.

Il est à noter qu’à l’hôpital universitaire «Benzerdjeb» d’Oran (CHUO), le nombre de ces malades est plus important, plus de 900 femmes ont été recensées souffrant d’un cancer du sein. Une programmation d’environ 20 interventions chirurgicales par mois, relatives à l’ablation du sein. Il est à signaler qu’au niveau du service de chirurgie générale A (pavillon 14), pas moins de trois interventions de l’ablation du sein sont effectuées par semaine. Cet organe essentiel qui reflète la féminité des femmes. Selon un chirurgien au niveau de service «nous recevons ces temps surtout de jeunes femmes âgées entre 18 et 40 ans pour se faire opérer d’un cancer du sein. La majorité des sujets sont jeunes, soient elles commencent par l’ablation et suivront le traitement par la chimiothérapie ou bien c’est le contraire elles commencent par la chimio quand le sein est enflammé, ce n’est qu’après plusieurs séances qu’elles seront programmées pour une intervention.

Les cas du cancer de l’utérus sont moins importants avec quelque 300 nouveaux cas enregistrés au niveau de l’EHU dont 98% des cas sont d’origine infectieuse.

Le cancer du col de l’utérus se développe sur la muqueuse qui recouvre la partie basse et étroite de l’utérus. Ce cancer est notamment dû aux papillomavirus (HPV) qui se transmettent le plus souvent lors des rapports sexuels. Ces infections peuvent créer des lésions au niveau du col de l’utérus et évoluer en cancer. 90% de ces cancers peuvent être évités grâce au dépistage qui consiste à pratiquer régulièrement un frottis cervico-utérin.

Il faut aussi signaler que plusieurs femmes affluent au CHUO en provenance des wilayas du sud-ouest, notamment celles de l’intérieur du pays, reflétant ainsi une forte pression au niveau du service concerné de l’hôpital. Par ailleurs, plus de 100 patients atteints d’un cancer, affluent chaque jour vers le service de radiothérapie de l’hôpital universitaire, dont 50% d’entre eux, sont porteurs d’un cancer du sein. En effet, annuellement, 10000 nouveaux cas de cancer du sein, 4 000 nouveaux cas du cancer de la prostate et 2500 du cancer colorectal sont enregistrés au niveau national. Depuis l’indépendance, il a été constaté une progression significative du phénomène du cancer. Tout en prenant en compte l’hygiène alimentaire qui a beaucoup changé en 50 ans, ainsi que le tabagisme qui touche actuellement 30% de la population, tous sexes confondus. La recrudescence du cancer au niveau de certaines villes du pays, telle que Adrar ou Tamanrasset, les essais nucléaires commis par la France sont la cause d’une nette augmentation du cancer, notamment de la thyroïde, un impact qui perdure même un demi-siècle après. Toutefois, quelques points positifs. Depuis août 2011 et le lancement du rapport d’évaluation de la lutte anti-cancer, 20 centres anti-cancers ont été construits (ou sont en voie de construction). «On revendique que les Algériens qui souffrent du cancer, soient soignés de façon la plus optimale possible, et pas loin de chez eux» car, ce qui gangrène le secteur est assurément la surcharge et la surexploitation des services: 200 malades par jour au centre anti-cancer d’Oran, ce qui rend inévitablement les machines moins performantes.

A.Yasmine