<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions d’Afrique </span>:<br><span style='color:red;'>L’ES Sétif bat le MC Alger 2-1 et se qualifie en 1/4</span>

L’ES Sétif s’est qualifiée en quarts de finale en battant le MC Alger sur le score de 2 à 1 (mi-temps : 2-1), mardi au stade 5-Juillet d’Alger, pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poules (Gr. B) de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Djahnit (5′) et Bouguelmouna (27′) pour l’ES Sétif, alors que Derrardja a réduit la marque pour le MC Alger (41′, sur penalty). Cette victoire permet aux Sétifiens de composter leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec un total de 8 points, alors que l’aventure africaine du MC Alger s’arrête en phase de poules avec 5 points et une 4e et dernière place du groupe B. Dans l’autre match du groupe, les Marocains du Difaâ Hassani El-Jadidi, qui comptaient le même nombre de points que le MCA et l’ESS avant cette journée (5), se sont contentés du nul à Lubumbashi face au TP Mazembe (1-1). A l’issue de la 6e et dernière journée, le TP Mazembe est leader et se qualifie avec 12 points, accompagné de l’ES Sétif (8 pts), alors que le Difaâ Hassani El-Jadidi a terminé à la 3e place avec 6 points et le MC Alger ferme la marche avec 5 unités.