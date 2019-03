<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis (mise à jour / 19ème journée) </span>:<br><span style='color:red;'>L’ES Sétif domine le MC Alger</span>

L’Entente Sportive de Sétif a dominé le Mouloudia d’Alger (2-0, mi-temps 1-0) en match disputé samedi soir au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, pour la mise à jour de la 19e journée de Ligue 1 Mobilis de football.

C’est l’attaquant El Habib Bouguelmouna qui a offert ce précieux succès à l’Aigle noir, en s’offrant un doublé aux 29′ (sp) et 83′, propulsant par la même occasion son équipe à la 4e place du classement général, avec 33 points, au moment où le MCA recule à la 5e place, avec 32 unités, ex aequo avec le CS Constantine. Initialement, ce match devait se jouer le 26 janvier dernier, en même temps que les autres rencontres de la 19e journée, avant d’être reporté à une date ultérieure, en raison des importantes chutes de neige qui s’étaient abattues ce jour-là sur Sétif et qui avaient rendu la pelouse du stade impraticable. Cette 19e journée sera clôturera le jeudi, 21 mars courant, avec le déroulement du match DRB Tadjenanet – CR Belouizdad : un duel entre deux mal-classés, qui aura un impact direct sur le maintien de ces deux équipes.