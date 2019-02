L’ES Sétif, sèchement battue au match aller (2-0) en déplacement par l’USM Annaba, tentera de renverser la vapeur mercredi à domicile (17h00) en quart de finale retour de la Coupe d’Algérie de football.

Impuissante face au pensionnaire de Ligue 2, euphorique devant son public, l’Entente devra réaliser le match parfait pour espérer passer au dernier carré de l’épreuve populaire. Une mission qui reste a priori dans les cordes des coéquipiers du capitaine Abdelmoumen Djabou, forfait pour blessure, même si la vigilance devra rester de mise face à une équipe qui semble avoir une longueur d’avance. «Certes, la défaite du match aller est sévère, mais je dirais que nous avons tous les moyens pour aller chercher le billet de la qualification. Les joueurs sont conscients de ce qui les attend mercredi. On doit sortir le match qu’il faut pour d’abord remonter notre retard et puis faire la différence. On reste confiants quant à nos moyens», a indiqué le coach sétifien Nabil Neghiz. Du côté d’Annaba, la mobilisation est à son comble pour arracher une qualification retentissante face à l’un des spécialistes de Dame Coupe, détenteur du record de trophées (8) en compagnie du MC Alger et de l’USM Alger. Le nouvel entraîneur de l’USMAn, Lakhdar Adjali, aura à coeur de réussir ce second test et de conforter ses dirigeants quant au choix de son engagement. Il s’agit du premier quart de finale retour de l’épreuve, dont les rencontres s’étaleront jusqu’au vendredi 29 mars avec les deux affiches Paradou AC – JSM Béjaïa et MC Oran – CS Constantine.