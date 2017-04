<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie 2017 (seniors | messieurs)</span>:<br><span style='color:red;'>L’ES Sétif et le CR Belouizdad en demi-finale</span>

L’Entente de Sétif et le Chabab de Belouizdad se sont qualifiés vendredi pour les demi-finales de la coupe d’Algérie 2017 de football, en battant respectivement l’US Tébessa (4-0) et le CA Bordj Bou Arréridj (2-1).

L’Aigle noir, solide leader de la Ligue 1 Mobilis n’a fait qu’une bouchée de l’US Tébessa, sociétaire de la Division Amateur, qu’il a facilement balayé (4-0), grâce notamment à doublé de Keniche (3′ et 37′), au moment où les deux autres buts ont été inscrits par Bedrane (46′) et Haddouche (80′). Une grosse déception pour le petit poucet de l’épreuve, qui espérait faire au moins autant que l’an dernier, où il avait atteint les demi-finales avant de se faire éliminer par le MC Alger. De son côté, le Chabab était confronté à un adversaire plus coriace, puisque les Criquets du CABBA sont sociétaires de la Ligue 2 Mobilis et candidats au retour parmi l’élite. Avantagés par le terrain et le soutien du public, les Rouge et Blanc ont réussi l’essentiel, en se qualifiant grâce à des buts de Hamia (2′) et Yahia-Chérif (27′), au moment où l’ancien sétifien, Laïd Madouni a réduit le score, sur penalty à la 33e minute. Les deux autres quarts de finale : MC Alger – JS Kabylie et USM Bel-Abbès – NA Hussein Dey sont programmés samedi, à partir de 16h00.