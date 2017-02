<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis (20ème j)</span>:<br><span style='color:red;'>L’ES Sétif provisoirement nouveau leader</span>

L’ES Sétif s’est provisoirement emparée du leadership de la Ligue 1 Mobilis de football, en battant l’USM Bel-Abbès (1-0) samedi au stade du 8-Mai 1945, en clôture de la 20e journée.

Un match sous haute tension, marqué par une bagarre générale entre les joueurs sur le terrain et qui s’est soldée à la 25e minute par l’expulsion de deux joueurs : Abdelhakim Amokrane côté ESS, et Elyès Sidhoum côté USMBA. Ce choc entre clubs du haut du tableau a été marqué également par le coaching gagnant de l’entraîneur sétifien Kheireddien Madoui, puisque l’attaquant Rachid Nadji a inscrit le but victorieux moins de cinq minutes après son entrée en jeu (68′). Grâce à cette victoire, l’Aigle noir devient provisoirement le nouveau leader du championnat de Ligue 1 Mobilis, avec 35 points, en attendant de connaître le résultat du match MC Oran – MC Alger, qui lui a été reporté à une date ultérieure. Le prochain match entre le MCA et l’ESS de la 21e journée prévu la semaine prochain s’annonce explosif. De son côté, l’ancien Dauphin USM Bel-Abbès (33 pts) rétrograde à la 3e place, et cède le 2e rang qu’il occupait jusqu’ici au MC Alger, qui lui compte 34 points et deux matchs en moins. Vendredi, c’est le DRB Tadjenanet qui avait réussi une bonne affaire en battant le CS Constantine (1-0), grâce à Demane (75′), permettant à son équipe de sortir provisoirement de la zone rouge, et de s’installer dans la place du premier club non relégable, avec 20 points, au moment où le CSC est resté scotché à sa 11e place, avec 21 unités. Ce derby aurait cependant pu connaître une toute autre issue si en fin de match l’arbitre n’avait pas refusé un but aux Sanafir, et si le défenseur Benchérifa n’avait pas été exclu dans la foulée pour avoir contesté cette décision. La 20e journée de Ligue 1 Mobilis avait débuté jeudi par un autre derby, à Alger, et pendant lequel le NA Hussein Dey a assez facilement disposé de l’USM El Harrach (3-0). Deux de ses trois buts ont été inscrits sur penalty, respectivement par Gasmi (37′ sp) et Abeid (45’+1 sp), au moment où El Orfi a attendu (90’+1) pour clôturer le festival Nahdiste.

Grâce à cette nouvelle victoire, les Sang et Or se hissent à la 7e place avec 28 points, alors que les Harrachis restent collés à leur 9e rang, avec 26 unités. Les débats de cette 20e journée se poursuivront le lundi, 20 février, avec un autre derby algérois, entre l’USM Alger et le CR Belouizdad, prévu à partir de 18h00 au stade du 5-Juillet, au moment où les quatre matchs restants ont été renvoyés à une date ultérieure.

Il s’agit de : MC Oran – MC Alger, JS Saoura – RC Relizane, CA Batna – JS Kabylie et MO Bejaïa – Olympique de Médéa, car certains parmi ces clubs sont actuellement engagés dans différentes compétitions continentales : Ligue des Champions et Coupe de la Confédération.