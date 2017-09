Les signes d’une légendaire fatalité

Le responsable de la délégation communale de Sidi El-Houari, cité hier par notre confrère à Ouest Tribune, a signalé, que lors d’une opération de chasse aux animaux errants, «onze chiens et une vingtaine de sangliers ont été abattus dans la seule journée du 20 septembre dernier». Cette annonce, concernant une chasse de sangliers aux abords du quartier de la Calère, (Scalera), dans la partie basse de Sidi El-Houari, et même au niveau de la Place du 1er Novembre, a de quoi surprendre, ceux qui ignorent la réalité de ces espaces urbains, situés à la lisière de la forêt sur le flanc du Murdjadjo. Une zone englobant les quartiers des Planteurs, Ras-el-Aïn et les constructions sauvages du lieu dit «Coca». Cette chasse aux sangliers n’a rien de nouveau, ni de choquant pour les habitants de ces quartiers, habitués semble-t-il, à voir passer ces animaux sauvages, affamés et attirés par les poubelles éventrées et les tas d’ordures abandonnés. Une opération de chasse au sanglier a donc été organisée par les services communaux, avec le concours des services de la Conservation des forêts et des membres de l’Association des Chasseurs de la wilaya d’Oran. Il s’agit nous dit-on, «d’enrayer ce phénomène» qui constitue une réelle menace sur la santé et l’intégrité physique des habitants. On se souvient qu’en 2008, il y a déjà une décennie, la presse locale avait déjà dénoncé la présence d’animaux sauvages, se baladant à travers le quartier de Sidi El Houari. On se souvient qu’un sanglier a même été attaqué et tué par une meute de chiens, juste à coté du CEM Larbi Ben M’Hidi. Puis la carcasse de l’animal a traîné là quelques jours, servant de festin aux animaux errants du quartier qui auraient eux-mêmes attrapé et dévoré ce sanglier, venu les «déranger» sur leur territoire urbain. Comment éradiquer le phénomène, si l’on ne s’attaque pas à la source du fléau: celui de la saleté et des déchets ménagers non ramassés ? Le bas-quartier de Sidi El Houari, proche des terrains boisés du flanc de la Montagne du Murdjadjo, est réputé pour les infiltrations fréquentes de sangliers, au milieu du tissu urbain. L’animal qui prolifère ici, depuis longtemps et en toute quiétude, a été habitué à «l’approche de l’Homme», en raison notamment de la prolifération, des constructions illicites et anarchiques, construites sur le flanc du Murdjadjo. Les bidonvilles en prolifération constante sur cette zone, ont fini par encourager la bête à sortir de son milieu naturel pour aller se nourrir dans les tas de détritus et de déchets ménagers. Le vieux quartier historique de Sidi El Houari, avec ses ordures ménagères, ses chiens errants et parfois même ses sangliers, traîne depuis toujours les effets du laisser-aller, des négligences et du délaissement collectif. Les signes d’une légendaire fatalité.

Par S.Benali