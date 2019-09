<span style='text-decoration: underline;'>Ils annoncent deux sit-in le 11 septembre devant le ministère et la DG de l’agence</span>:<br><span style='color:red;'>Les souscripteurs AADL 2 du pôle Zabana ne décolèrent pas</span>

Les souscripteurs du programme AADL 2 du pôle urbain Ahmed Zabana qui ont organisé ces dernières semaines plus de 15 rassemblements devant la direction régionale de l’agence d’amélioration et de développement du logement et devant le siège de la wilaya ainsi que la direction de l’Energie et des Mines, reviennent à la charge en annonçant cette fois-ci deux sit-in devant le ministère de l’Habitat et la DG de l’AADL à Alger.

Les délégués des concernés ont appelé tous les autres souscripteurs à prendre part à ces deux rassemblements de protestation qui auront lieu mercredi 11 septembre en cours, pour mettre la pression sur les responsables de cette agence. Ils réclament la livraison dans les plus brefs délais de tous les logements achevés du pôle Ahmed Zabana, dont le nombre dépasse les 7.400. Les souscripteurs ne cessent de dénoncer la cadence de réalisation des chantiers à Oran Ouest et les lenteurs bureaucratiques dans l’affectation administrative des souscripteurs.

Ils exigent le lancement de tous les projets en souffrance de cette formule. Dans une plate-forme comportant douze revendications, les délégués des concernés avaient réclamé entre autres, l’attribution de tous les logements achevés pour les bénéficiaires ayant versé les quatre tranches, la prise en charge de tous les recours introduits par les souscripteurs non retenus et le lancement des travaux de voies et réseaux divers dans les chantiers en voie de finalisation et essentiellement au pôle urbain Chahid Ahmed Zabana à Misserghine. L’énième report de l’attribution des premiers logements location-vente du pôle urbain Ahmed Zabana à fin 2019 en raison de retard dans le raccordement des appartements aux réseaux divers d’électricité, du gaz et d’AEP continue ainsi de faire des remous. Il faut savoir qu’au total, 7.400 logements sont achevés dans ce pôle, mais la majorité ne pourra jamais être attribuée fin 2019. Les souscripteurs réclament un « calendrier détaillé avec des dates précises pour l’attribution de tous les logements de ce site au nombre de 13.000». Ils soutiennent que « 70% des logements de ce site sont achevés et que la viabilisation ne nécessite pas un report de plusieurs mois ».Ils réclament également l’ouverture du site électronique pour le payement des tranches et l’octroi des affectations définitives (avec numéros des immeubles et des appartements), le recensement des logements achevés dans le nouveau pôle urbain et le lancement des 1.000 logements supplémentaires pour les souscripteurs ayant déposé des recours.

H. Maalem